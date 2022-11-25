Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Києва поділилися рекомендаціями щодо використання питної води централізованого водопостачання після тривалого відключення.
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Як використовувати воду з-під крана після тривалого відключення:
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- бажано спустити воду протягом до 15 хв;
- набирати порцію води в прозорий посуд і візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху;
- у разі наявності виражених ознак забруднення питної води (незвичайний колір, наявність домішок, сторонній запах) користуватися бутильованою питною водою;
- у разі виявлення виражених ознак забруднення повідомити про це в ПрАТ “АК “Київводоканал” або на гарячу лінію КМДА — 1551;
- рекомендується використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника;
- частіше проводити огляд і при необхідності заміну фільтруючих елементів у фільтрах питної води;
- мінімізувати вживання сирої води, використовувати кип’ятіння, як додаткову міру знезараження.