25 Листопада 2022, 17:45 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Києва поділилися рекомендаціями щодо використання питної води централізованого водопостачання після тривалого відключення. Читайте також: Чай – не вода. Як підтримувати водний баланс восени Як використовувати воду з-під крана після тривалого відключення: Зараз дивляться бажано спустити воду протягом до 15 хв;

набирати порцію води в прозорий посуд і візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху;

у разі наявності виражених ознак забруднення питної води (незвичайний колір, наявність домішок, сторонній запах) користуватися бутильованою питною водою;

у разі виявлення виражених ознак забруднення повідомити про це в ПрАТ “АК “Київводоканал” або на гарячу лінію КМДА — 1551;

рекомендується використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника;

частіше проводити огляд і при необхідності заміну фільтруючих елементів у фільтрах питної води;

мінімізувати вживання сирої води, використовувати кип’ятіння, як додаткову міру знезараження. Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби Києва

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