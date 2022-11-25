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Експерти розповіли, чи можна пити воду з-під крана після тривалого відключення

25 Листопада 2022, 17:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Києва поділилися рекомендаціями щодо використання питної води централізованого водопостачання після тривалого відключення.

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Як використовувати воду з-під крана після тривалого відключення:

Зараз дивляться
  • бажано спустити воду протягом до 15 хв;
  • набирати порцію води в прозорий посуд і візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху;
  • у разі наявності виражених ознак забруднення питної води (незвичайний колір, наявність домішок, сторонній запах) користуватися бутильованою питною водою;
  • у разі виявлення виражених ознак забруднення повідомити про це в ПрАТ “АК “Київводоканал” або на гарячу лінію КМДА — 1551;
  • рекомендується використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника;
  • частіше проводити огляд і при необхідності заміну фільтруючих елементів у фільтрах питної води;
  • мінімізувати вживання сирої води, використовувати кип’ятіння, як додаткову міру знезараження.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби Києва

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Держпродспоживслужба питна вода Поради
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