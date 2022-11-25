25 ноября 2022, 17:45 Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы Киева поделились рекомендациями по использованию питьевой воды централизованного водоснабжения после длительного отключения. Читайте также: Мицеллярная вода: как ее сделать в домашних условиях Как использовать воду из-под крана после длительного отключения: Сейчас смотрят желательно спустить воду на протяжении до 15 мин;

набирать порцию воды в прозрачную посуду и визуально оценить ее окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха;

в случае наличия выраженных признаков загрязнения питьевой воды (необычный цвет, наличие примесей, посторонний запах) пользоваться бутилированной питьевой водой;

в случае обнаружения выраженных признаков загрязнения сообщить об этом в ЧАО “АК “Киевводоканал” или на горячую линию КГГА — 1551;

рекомендуется использовать средства для фильтрования воды в соответствии с инструкцией производителя;

чаще проводить осмотр и при необходимости замену фильтрующих элементов в фильтрах питьевой воды;

минимизировать употребление сырой воды, использовать кипячение, как дополнительную меру обеззараживания. Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы Киева

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.