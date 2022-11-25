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Советы

Эксперты рассказали, можно ли пить воду из-под крана после длительного отключения

25 ноября 2022, 17:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Depositphotos

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы Киева поделились рекомендациями по использованию питьевой воды централизованного водоснабжения после длительного отключения.

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Как использовать воду из-под крана после длительного отключения:

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  • желательно спустить воду на протяжении до 15 мин;
  • набирать порцию воды в прозрачную посуду и визуально оценить ее окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха;
  • в случае наличия выраженных признаков загрязнения питьевой воды (необычный цвет, наличие примесей, посторонний запах) пользоваться бутилированной питьевой водой;
  • в случае обнаружения выраженных признаков загрязнения сообщить об этом в ЧАО “АК “Киевводоканал” или на горячую линию КГГА — 1551;
  • рекомендуется использовать средства для фильтрования воды в соответствии с инструкцией производителя;
  • чаще проводить осмотр и при необходимости замену фильтрующих элементов в фильтрах питьевой воды;
  • минимизировать употребление сырой воды, использовать кипячение, как дополнительную меру обеззараживания.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы Киева

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