Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили развернутый анализ шести основных причин, которые наиболее активно влияют на состояние нашего сердца.
— Сердечно-сосудистые заболевания относятся к наиболее распространенным причинам смерти: 65,8% от всех смертей по любой причине в 2012 г., 67,0% – в 2017 г., — отмечается в сообщении Минздрава.
Сообщается также, что согласно данным общенационального исследования STEPS, неинфекционные заболевания являются ведущей причиной преждевременной смерти, то есть наступившей до 70 лет, в Украине.
По словам экспертов Минздрава, не так давно Американская ассоциация сердца опубликовала обновленный чек-лист факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. В него включен такой фактор, как здоровый сон.
Отмечается, что ранее в созданный в 2010 году перечень входили шесть пунктов:
- влияние никотина;
- физическая активность;
- особенности питания;
- вес тела;
- уровень глюкозы и холестерина в крови;
- показатели артериального давления.
Специалисты здравоохранительного ведомства подробнее рассказали о каждом факторе.
Фактор курения
Последствия курение ежегодно убивают свыше 8 млн. человек во всем мире. Курение является одной из главных причин развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов.
Фактор режима сна
Во время здорового сна артериальное давление нормализуется. Поэтому, если у вас есть проблемы со сном, ваше давление может дольше оставаться повышенным.
Идеальная продолжительность сна для:
взрослых — 7-9 часов;
дети до 5 лет — 10-16 часов;
дети 6-12 лет — 9-12 часов;
дети 13-18 лет — 8-10 часов.
Фактор питания
Результатом придерживания простых правил рационального питания (например, по принципу здоровой тарелки) станет высокая физическая и умственная работоспособность и снижение риска возникновения опасных заболеваний.
Фактор веса
Люди с индексом массы тела (ИМТ) в рамках 18,5-24,9 имеют более здоровое сердце и сосуды.
Рассчитать ИМТ взрослого человека можно следующим образом: масса тела в кг делится на квадрат роста в метрах квадратных. Например, ИМТ человека с весом 60 кг и ростом 170 см составляет 20,76: ИМТ=60 (1,7х1,7)=20,76.
Фактор липидов в крови
Следует уменьшить употребление продуктов, которые могу спровоцировать повышение уровня холестерина в крови (сливочное масло, жирные сорта красного мяса, сосиски, ветчина, твердый сыр и тому подобное).
Также старайтесь отказаться от еды, богатой вредными трансжирами (фаст-фуд, маргарин, кондитерские кремы).
По оценкам ВОЗ, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных употреблением трансжиров, умирает приблизительно 500 тыс. человек.
Фактор уровня глюкозы в крови
Чрезмерное количество сахара в крови провоцирует появление лишнего веса и часто способствует и приводит к развитию серьезных заболеваний, например, диабета.
Для сохранения здоровья откажитесь от продуктов, который содержат дополнительный сахар (сладкие напитки, выпечка и другие кондитерские изделия).
Фактор активного образа жизни
Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней, а также способствует поддержанию здорового веса.
Если у вас малоподвижный образ жизни, старайтесь добавить минимум час физических активностей в день. Начните с прогулок на свежем воздухе, утренней зарядки, чаще пользуйтесь лестницей.
Фактор артериального давления
Повышенное артериальное давление без контроля и лечения может стать причиной инсульта, развития почечной и сердечной недостаточности, ухудшения зрения и других проблем со здоровьем.
Оптимальным артериальным давлением считается показатель 120/80 мм рт. ст.
Гипертония — это показатели от 139 мм рт. ст. (систолическое) и 89 мм рт. ст. (диастолическое).