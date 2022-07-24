Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили развернутый анализ шести основных причин, которые наиболее активно влияют на состояние нашего сердца.

— Сердечно-сосудистые заболевания относятся к наиболее распространенным причинам смерти: 65,8% от всех смертей по любой причине в 2012 г., 67,0% – в 2017 г., — отмечается в сообщении Минздрава.

Сообщается также, что согласно данным общенационального исследования STEPS, неинфекционные заболевания являются ведущей причиной преждевременной смерти, то есть наступившей до 70 лет, в Украине.

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По словам экспертов Минздрава, не так давно Американская ассоциация сердца опубликовала обновленный чек-лист факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. В него включен такой фактор, как здоровый сон.

Отмечается, что ранее в созданный в 2010 году перечень входили шесть пунктов:

влияние никотина;

физическая активность;

особенности питания;

вес тела;

уровень глюкозы и холестерина в крови;

показатели артериального давления.

Специалисты здравоохранительного ведомства подробнее рассказали о каждом факторе.

Фактор курения

Последствия курение ежегодно убивают свыше 8 млн. человек во всем мире. Курение является одной из главных причин развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов.

Фактор режима сна

Во время здорового сна артериальное давление нормализуется. Поэтому, если у вас есть проблемы со сном, ваше давление может дольше оставаться повышенным.

Идеальная продолжительность сна для:

взрослых — 7-9 часов;

дети до 5 лет — 10-16 часов;

дети 6-12 лет — 9-12 часов;

дети 13-18 лет — 8-10 часов.

Фактор питания

Результатом придерживания простых правил рационального питания (например, по принципу здоровой тарелки) станет высокая физическая и умственная работоспособность и снижение риска возникновения опасных заболеваний.

Фактор веса

Люди с индексом массы тела (ИМТ) в рамках 18,5-24,9 имеют более здоровое сердце и сосуды.

Рассчитать ИМТ взрослого человека можно следующим образом: масса тела в кг делится на квадрат роста в метрах квадратных. Например, ИМТ человека с весом 60 кг и ростом 170 см составляет 20,76: ИМТ=60 (1,7х1,7)=20,76.

Фактор липидов в крови

Следует уменьшить употребление продуктов, которые могу спровоцировать повышение уровня холестерина в крови (сливочное масло, жирные сорта красного мяса, сосиски, ветчина, твердый сыр и тому подобное).

Также старайтесь отказаться от еды, богатой вредными трансжирами (фаст-фуд, маргарин, кондитерские кремы).

По оценкам ВОЗ, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных употреблением трансжиров, умирает приблизительно 500 тыс. человек.

Фактор уровня глюкозы в крови

Чрезмерное количество сахара в крови провоцирует появление лишнего веса и часто способствует и приводит к развитию серьезных заболеваний, например, диабета.

Для сохранения здоровья откажитесь от продуктов, который содержат дополнительный сахар (сладкие напитки, выпечка и другие кондитерские изделия).

Фактор активного образа жизни

Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней, а также способствует поддержанию здорового веса.

Если у вас малоподвижный образ жизни, старайтесь добавить минимум час физических активностей в день. Начните с прогулок на свежем воздухе, утренней зарядки, чаще пользуйтесь лестницей.

Фактор артериального давления

Повышенное артериальное давление без контроля и лечения может стать причиной инсульта, развития почечной и сердечной недостаточности, ухудшения зрения и других проблем со здоровьем.

Оптимальным артериальным давлением считается показатель 120/80 мм рт. ст.

Гипертония — это показатели от 139 мм рт. ст. (систолическое) и 89 мм рт. ст. (диастолическое).