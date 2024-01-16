Зубная боль – самая неприятная. Когда болит зуб, ничего не хочется делать и ничего не радует. Что делать, если болит зуб, Факты ICTV расспросили у Ирины Пильх, главного врача стоматологической клиники в Днепре.

Развитие процесса может быть острым и хроническим, и боль тоже может быть острой и хронической. Стоматологи принимают решение, какой вид помощи предоставить пациенту в зависимости от наличия и характера боли.

Острая или неострая боль

– Как правило, пациент к нам приходит с жалобами. И первое, что мы узнаем – что его беспокоит. Если это боль, которая появлялась и пропадала на время, а затем снова возобновлялась, то это говорит о хроническом постоянном воспалительном процессе, — говорит врач.

Если при первом появлении боли она не была купирована и правильно вылечена, то процесс переходит в хронический. И потом периодически, когда иммунная система дает сбой, боль будет проявляться.

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Если это острая боль, резкая, ночная, не имеющая никакой паузы, то это говорит об остром периоде болезни, и здесь необходимо немедленно оказать стоматологическую помощь. С такой болью пациенты, как правило, приходят уже в достаточно измученном состоянии. Иногда с повышенной температурой.

Причины острой боли

Из тех патологических процессов, которые на слуху – это кариозный процесс. Если кариес своевременно не вылечить, то следующий этап – это воспаление нерва. Называется пульпит. Если на этапе пульпита не была оказана помощь, возникает хронический процесс.

– Если пациент некоторое время принимал обезболивающие препараты или, возможно, самостоятельно противовоспалительные препараты, то мог таким образом перевести воспаление в хроническую форму, – говорит врач.

Следующий этап – это периодонтит, воспаление по верхушке корня.

Кариес всегда перейдет, если его не вылечить, в пульпит. Пульпит, если его не вылечить – всегда перейдет в периодонтит. И на каждом из этапов есть своя характеристика боли.

Если это кариес, то вы, скажем, съели раздражитель – сладкое, кислое, холодное, и после этого боль исчезла в течение 30-60 секунд. В этом случае можете самостоятельно диагностировать себе кариес.

А если, например, после употребления раздражителя зуб продолжает ныть или беспокоит еще в течение 3-5 минут – это уже говорит о том, что есть поражение нерва.

А ночные боли, как правило – это или уже острый воспалительный процесс пульпы, или воспалительный процесс, который за верхушкой – периодонтит.

Замерз и болит зуб

– Это говорит о том, что есть снижение иммунной реакции. Это сигнал, что есть участки, о которых нужно позаботиться в этот момент. И если пациент рассчитывает только на то, чтобы переждать, когда это пройдет – он должен для себя осознавать, что он переводит себя прямо на следующий этап заболевания. Лучше не станет без медицинской помощи. Может стать только хуже. Это будет либо быстрее, либо растянется во времени – это факт, – напоминает врач.

Объективно сейчас в военное время, когда стресс спровоцировал все хронические заболевания, конечно, все вспомнили о том, что у них зубы и все болит. И поэтому пациенты, конечно, максимально пытаются сейчас позаботиться о себе. Просто пить обезболивающее – не всегда срабатывает.

Все то, что приводит к снижению иммунитета, сразу дает проявления. Холод, вирусные заболевания, Covid-19, военные действия… Пусковым фактором снижения иммунной системы может быть и то, и другое, и третье. А может быть, и все вместе.

Берегите себя, не пренебрегайте визитом к врачу.