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Секс

Карієс і кунілінгус. Як убезпечити себе і партнера під час орального сексу

15 Березня 2023, 13:29
Анастасія Кожушко редакторка стрічки Олена Купрюшина гінеколог-ендокринолог
оральний секс, полуниця, зуби
Джерело: Depositphotos

Одним із найнебезпечніших видів сексу вважається оральний.

Усе тому, що в ротовій порожнині людини мільйон різних бактерій, які можуть несприятливо вплинути на статеві органи та розвиток різних інфекцій після сексуальних утіх.

Напевно, ви хоч раз питали в себе, якщо у партнера є карієс у зубах, чи можна йому робити кунілінгус.

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Категорично не можна, вважає гінеколог Олена Купрюшина.

– Зі слиною в піхву потрапляють бактерії з іншого середовища. А якщо є каріозні порожнини або зачатки карієсу, то слід обов’язково пролікувати зуби, тому що в жінок можуть виникати хронічні баквагінози, які обтяжуватимуть їхнє життя, – каже гінеколог.

Тому якщо ви знаєте, що у партнера є проблеми з повністю ротом, то обов’язково відправте його до стоматолога, для того, щоб пролікувати каріозні зуби і вирішити питання запальних процесів, зокрема і піхви.

На якщо чоловік знає, що в нього є карієс, але дуже хоче зробити приємність своїй половинці, для таких випадків існують труси для кунілінгусу – Lorals (Love OralAlways).

– Є різні моделі, розраховані на різні фігури. Труси зроблені з тонкого непористого латексу. Виробники кажуть, що на чутливість він не впливає, але варто бути обережними в разі алергії на латекс. Також їх не радять носити більше години і просто так, – розповідає лікарка.

За словами виробників, ці спеціальні труси призначені для ситуацій, коли хочеться кунілінгусу або римінгу, але ситуація неоднозначна, наприклад:

  • під час місячних;
  • якщо у партнера є рослинність на обличчі;
  • якщо соромишся себе;
  • після спортивного тренування;
  • щоб урізноманітнити сексуальне життя;
  • щоб не забруднити постільну білизну виділеннями;
  • щоб звикнути до орального сексу;
  • під час петтінгу.

Переваги використання трусів для кунілінгусу:

  • шовковисті на дотик;
  • ароматизовані ваніллю;
  • не містять фтолотів, парабенів, хлору, що може викликати подразнення слизової;
  • не з’їжджають і не прилипають до шкіри.

– У майбутньому вийде лінійка, що захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), зараз проходять атестацію в FDA USA, тому спонтанний кунілінгус/риммінг скоро буде безпечний як ніколи, – розповідає доктор.

На сьогодні FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) схвалило використання під час кунілінгусу кофердама (стоматологічна латексна серветка) або ж захисну серветку можна зробити з презерватива.

Ці методи гарантують захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом:

  • паразитоз;
  • кишкова паличка;
  • гепатит;
  • аскаридоз;
  • ентеробіоз;
  • гіменолепідоз.

Вони також зменшують ризик, якщо ви не знаєте статус здоров’я статевого партнера або це не постійний партнер.

– Бережіть своє здоров’я і пам’ятайте – краще убезпечити себе під час постійного або спонтанного сексу, ніж потім лікувати захворювання і псувати собі нервову систему переживаннями. Ваше здоров’я у ваших руках, – резюмувала Купрюшина.

Раніше ми розповідали про простий засіб може посилити сексуальний потяг та зробити секс якісним.

Також читайте, як усунути подразнення після гоління інтимної зони.

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