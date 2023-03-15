Одним из самых небезопасных видов секса считается – оральный.

Все потому, что в ротовой полости человека миллион разных бактерий, которые могут неблагоприятно повлиять на половые органы и привести к развитию различных инфекций после сексуальных утех.

Наверняка вы хоть раз задавались вопросом, если у партнера есть кариес в зубах, можно ли ему делать кунилингус?

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Категорически нельзя, считает гинеколог Елена Купрюшина.

– Со слюной во влагалище попадают бактерии из другой среды. А если есть кариозные полости или зачатки кариеса, то следует обязательно пролечить зубы, потому что у женщин могут возникать хронические баквагинозы, которые будут отягощать их жизнь, – говорит гинеколог.

Поэтому если вы знаете, что у партнера есть проблемы с полностью рта, обязательно отправьте его к стоматологу пролечить кариозные зубы и решить вопрос воспалительных процессов.

А если мужчина знает что у него кариес, но очень хочет доставить удовольствие своей половинке, для таких случаев существуют трусы для кунилингуса – Lorals (Love OralAlways).

– Есть разные модели, рассчитанные на разные фигуры. Трусы сделаны из тонкого непористого латекса. Производители говорят, что на чувствительность он не влияет, но стоит быть осторожными при аллергии на латекс. Также их не советуют носить больше часа и просто так, – рассказывает доктор.

По словам их создателей, эти специальные трусы предназначены для ситуаций, когда хочется куннилингуса или римминга, но ситуация неоднозначна, например:

во время месячных;

если у партнера есть растительность на лице;

если стесняешься себя;

после спортивной тренировки;

чтобы разнообразить сексуальную жизнь;

чтобы не испачкать постельное белье выделениями;

чтобы привыкнуть к оральному сексу;

во время петтинга.

Преимущества использования трусов для кунилингуса:

шелковистые на ощупь;

ароматизированы ванилью;

не содержат фтолотов, парабенов, хлора, которые могут вызывать раздражения на слизистой;

не съезжают и не прилипают к коже.

– В будущем будет выпущена линейка, защищающая от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Сейчас эти изделия проходят аттестацию в FDA USA, поэтому спонтанный кунилингус/римминг скоро будет безопасен как никогда, – рассказывает доктор.

На сегодняшний день FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрена методика использования во время кунилингуса коффердама (стоматологическая латексная салфетка). Также защитную салфетку можно сделать из презерватива.

Эти методы гарантируют защиту от инфекций, передающихся половым путем:

паразитоз;

кишечная палочка;

гепатит;

аскаридоз;

энтеробиоз;

гименолепидоз.

Они также снижают риск, если вы не знаете статус здоровья полового партнера или это не постоянный партнер.

– Берегите свое здоровье и помните — лучше обезопасить себя во время постоянного или спонтанного секса, чем потом лечить заболевания и портить себе нервную систему переживаниями. Ваше здоровье в ваших руках, – резюмировала Купрюшина.

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