Після гоління інтимної зони часто з’являється подразнення. Це – доволі поширена проблема, яка турбує багатьох людей. Крім естетики, подразнення спричиняє дискомфорт та свербіж.
Як усунути подразнення після гоління інтимної зони – читайте в матеріалі.
Подразнення після гоління інтимної зони: чому з’являється та як боротися
Лікар дерматолог та гінеколог Ірина Токарчук стверджує, що така проблема з’являється з декількох причин. Найосновніша – що ця ділянка тіла одна з найчутливіших.
Крім почервоніння, можуть з’явитися прищики та рани, набряк та свербіж.
Найчастіше така проблема з’являється після того, як людина вдається до бриття травматичними методами, або шугарингом, використанням воскової епіляції.
Як правильно голити зону бікіні бритвою
За словами експерта, спершу необхідно обробити шкіру за допомогою скрабу. Таким чином, ви видалите зайве й знизите ризик вростання волосків. Після цього етапу, важливо дотримуватися таких правил:
- Голіться у напрямку зростання волосся. Якщо здійснювати рухи в один бік, шкіра не сильно подразнюється, а волоски не вростають.
- Не тисніть сильно на шкіру. Адже в іншому випадку можуть з’явитися горбики, і ви можете зробити порізи.
- Виконуйте бриття делікатно і ніжно, не поспішаючи.
- Після гоління важливо нанести зволожувальний лосьйон та крем. У складі цих засобів повинні бути заспокійливі компоненти.
- Одноразова бритва – для одного використання. Не брийтеся одним станком тривалий час, адже лезо таким чином ступлюється, ви будете робити шкірі тільки гірше.
- Крім цього, висипання на лобку після гоління часто з’являється, якщо ви носите мереживну або синтетичну білизну. Тому кілька днів після процедури краще одягати білизну з натуральних тканин.
- Якщо спеціальні лосьйони та креми не допомагають, варто робити компреси з відвару ромашки (підходить як легкий антисептик). Зволожуйте шкіру хлоргексидином, використовуйте дитячу присипку.