Після гоління інтимної зони часто з’являється подразнення. Це – доволі поширена проблема, яка турбує багатьох людей. Крім естетики, подразнення спричиняє дискомфорт та свербіж.

Як усунути подразнення після гоління інтимної зони – читайте в матеріалі.

Подразнення після гоління інтимної зони: чому з’являється та як боротися

Лікар дерматолог та гінеколог Ірина Токарчук стверджує, що така проблема з’являється з декількох причин. Найосновніша – що ця ділянка тіла одна з найчутливіших.

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Крім почервоніння, можуть з’явитися прищики та рани, набряк та свербіж.

Найчастіше така проблема з’являється після того, як людина вдається до бриття травматичними методами, або шугарингом, використанням воскової епіляції.

Як правильно голити зону бікіні бритвою

За словами експерта, спершу необхідно обробити шкіру за допомогою скрабу. Таким чином, ви видалите зайве й знизите ризик вростання волосків. Після цього етапу, важливо дотримуватися таких правил: