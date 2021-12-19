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Подразнення шкіри після гоління – що робити

19 Грудня 2021, 17:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ноги

Гоління ніг стало рутинною процедурою для багатьох жінок. Водночас іноді це призводить до подразнення шкіри.

Як цього позбутися, розповіла лікар-косметолог Маріанна Петришин.

Що робити, щоб полегшити відчуття після гоління

  • Змінити техніку

– Якщо ви голитесь та не розтягуєте шкіру, так ви мінімізуєте можливість її травмування. А гоління за ростом волосся скорочує кількість врослих волосків, – говорить Маріанна Петришин.

  • Обов’язково використовувати гострі леза

Використовуючи їх, людина зрізатимете волоски чисто, через що вони не завертатимуться і не вростатимуть.

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  • Не голитися насухо

– Вода, креми чи гелі для бриття, а також мило розпарюють шкіру та пом’якшують волосся, що спрощує процес його зрізання та запобігає подальшому вростанню, – додає лікар-косметолог.

 

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Публикация от Лікар Косметолог Трихолог (@dr.marianna.dermatologist)

Якщо ж проблема подразненнята врослого волосся не минає, тоді треба змінити метод депіляції чи ж засіб, підсумовує вона.

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