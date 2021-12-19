Гоління ніг стало рутинною процедурою для багатьох жінок. Водночас іноді це призводить до подразнення шкіри.
Як цього позбутися, розповіла лікар-косметолог Маріанна Петришин.
Що робити, щоб полегшити відчуття після гоління
- Змінити техніку
– Якщо ви голитесь та не розтягуєте шкіру, так ви мінімізуєте можливість її травмування. А гоління за ростом волосся скорочує кількість врослих волосків, – говорить Маріанна Петришин.
- Обов’язково використовувати гострі леза
Використовуючи їх, людина зрізатимете волоски чисто, через що вони не завертатимуться і не вростатимуть.
- Не голитися насухо
– Вода, креми чи гелі для бриття, а також мило розпарюють шкіру та пом’якшують волосся, що спрощує процес його зрізання та запобігає подальшому вростанню, – додає лікар-косметолог.
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Якщо ж проблема подразненнята врослого волосся не минає, тоді треба змінити метод депіляції чи ж засіб, підсумовує вона.