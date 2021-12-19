Бритье ног стало рутинной процедурой для многих женщин. В то же время иногда это приводит к раздражению кожи.
Как от этого избавиться, рассказала врач-косметолог Марианна Петришин.
Что делать, чтобы облегчить ощущение после бритья
- Сменить технику
— Если вы бреетесь и не растягиваете кожу, так вы минимизируете возможность ее травмирования. А бритье за ростом волос сокращает количество вросших волосков, – говорит Марианна Петришин.
- Обязательно использовать острые лезвия
Используя их, человек будете срезать волоски чисто, из-за чего они не будут заворачиваться и врастать.
- Не бриться насухо
— Вода, кремы или гели для бритья, а также мыло распаривают кожу и смягчают волоски, что упрощает процесс их срезки и предотвращает дальнейшее врастание, — добавляет врач-косметолог.
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Если же проблема раздражения и вросших волос не проходит, тогда нужно изменить метод депиляции или средство, подводит итог она.