Мы тратим много усилий, чтобы вылечить волосы, но не замечаем, как сами вредим им из-за неправильного ухода. Использование утюжков и плоек, неправильная сушка и расчесывание – все это уменьшает шансы иметь красивую прическу. Подробнее о правильном уходе за волосами рассказала трихолог Юлия Дудий.

— На просторах интернета гуляет много мифов по уходу за волосами. Самые популярные: кожу головы можно заставить жирнеть реже; чем чаще расчесывать волосы, тем для них лучше; если волосы сухие – используй кокосовое масло. Этого нельзя делать ни в коем случае!

Кокосовое масло для волос: что нужно знать

Кокосовое масло – самое популярное средство среди владельцев сухих волос. Однако его использование может иметь обратный эффект. Молекула кокосового масла очень велика, не может проникнуть в глубочайшие слои кожи и воздействовать на волосяной фолликул. Использование масла может, наоборот, еще больше высушить волосы. Лучше остановиться на профессиональных средствах, в составе которых молекулы кокосового масла гидролизованы – способны восстановить липидный слой.

Но при чрезмерно сухих и поврежденных волосах даже профессиональные масла не всегда рекомендованы к использованию, лучше проконсультироваться со специалистом.

Как лучше сушить волосы

Многие девушки считают, что волосы лучше сушить естественным путем. Но эксперт отмечает, что на самом деле это не всегда полезно. Если волосы пористые или поврежденные, лучше высушить их феном. Так они будут меньше терять влагу, станут более гладкими и блестящими.

Конечно, нужно соблюдать правила сушки: фен не старше 6-8 лет, с ионизацией — она ​​поможет устранить электризацию, уменьшит ломкость и поддержит естественную увлажненность волос. Поток воздуха должен быть направлен на пряди под углом 45 градусов. Также обратите внимание на то, что волосы нельзя сушить на высоких температурах.

Ложиться спать с мокрыми волосами – табу

По словам трихолога, это чревато проблемами как для кожи головы, так и для самих волос. Если ложиться спать с мокрой головой, из-за влаги и тепла на коже создается питательная среда для роста патогенной микрофлоры. Это усугубляет шансы на возникновение перхоти, себорейного дерматита и других заболеваний. Во влажном состоянии волосы быстрее повреждаются, растягиваются, заламливаются.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ТРИХОЛОГ | РЕАБИЛИТОЛОГ ????????‍♀️ (@julia_helphair)

Использование выравнивателей и плоек следует ограничить

Трихолог отмечает, что безопасных для волос термоприборов не существует вообще. Конечно, если иногда приходится их использовать, то делать это следует только на высушенных волосах, обработанных профессиональными средствами с термозащитным эффектом.

Но если использовать плойку или утюжок даже один-два раза в неделю, не говоря уже каждый день, ни одна термозащита не поможет сохранить волосы здоровыми. Эксперт советует пользоваться термоприборами только в крайних случаях, раз в два месяца, а по возможности вообще от них отказаться.

Как часто нужно мыть голову

Правильно мыть волосы по мере загрязнения. Кому-то надо мыть через день, кому-то через три. В этом случае все индивидуально. “Чем чаще моешь волосы, тем быстрее они жирнеют” — это миф. Частое мытье на волосы не влияет.

Пользоваться средствами по уходу – важно

Обязательно необходимо использовать кондиционер, маску и несмываемые средства. Пренебрежение процедурами по уходу, возможно, сохранит время, но никак не здоровье волос.

Задача шампуня – промыть кожу головы, смыть грязь, пыль, избыток кожного сала. Задача кондиционера – выровнять рН волос, разгладить, придать блеск. Задача маски – питать, увлажнять, восстанавливать структуру.

Несмываемые средства дополнительно защищают волосы от воздействия внешних факторов, помогают сохранить их увлажненными и здоровыми.

Влияет ли расчесывание на ломкость волос?

Да, влияет. Чем меньше расчесывать волосы, тем меньше они будут травмироваться. Особенно важно, какой расческой пользоваться. Она не должна иметь деревянные или металлические элементы, чтобы не травмировать волосы. Лучше выбрать расческу из пластика, чтобы легко ее очищать. К тому же зубчики расчески должны быть гладкими и закругленными.

Какие ежедневные привычки вредят волосам?

По словам эксперта, привычка постоянно прикасаться к волосам приводит к их ломкости и преждевременному зажиренению.

Тугие резинки, хвосты нарушают кровообращение и насыщение волосяного фолликула, что может привести к выпадению волос.

— При появлении любых проблем с кожей головы или полотном волос лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и консультации.

Не следует забывать, что самостоятельно подобранные средства могут только навредить, поэтому следует обратиться к профессионалу, который определит тип волос и посоветует правильный уход. Проблемы с волосами могут свидетельствовать и о наличии заболеваний, поэтому следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.