Наши условия жизни не способствуют удержанию баланса всех составляющих здоровья. Вредные и агрессивные факторы окружающей среды обусловливают появление новых или обострение старых болезней.

Больше жалоб возникает у женщин. Они недовольны состоянием кожи, волос, озабочены их выпадением, плохим видом. Причин такого состояния волос много, но чаще всего это связано с питанием.

Выпадать волосы могут, если есть белково-энергетическая недостаточность питания. У тех, кто худеет и отказывается от полноценной пищи на расческе остается немалая куча волос при расчесывании.

– Хочу отметить, что некоторые из здоровых пищевых продуктов могут быстро вернуть вашим волосам красоту и здоровье, – говорит к.м.н., врач-диетолог Олег Швец. – Советую обратить внимание на пять основных продуктов.

Яйца. В них целый поливитаминный комплекс, поскольку содержат разнообразные витамины, минералы и питательные вещества. Белок, биотин, селен и цинк, содержащиеся в яйцах, положительно влияют на красоту волос и скорость его отрастания.

Это лучший источник белка, поэтому они являются самым надежным предохранителем выпадения волос.

Яйца также содержат витамин В, положительно влияющий на состояние волос ногтей и кожи.

Если не хватает биотина, цвет волос становится тусклым. Исследование 2016 года, опубликованное в Международном журнале трихологии, показало, что 38% женщин, страдавших выпадением волос, имели дефицит биотина. Причем, если вы откажетесь от желтков, и будете употреблять только белок, дефицит биотина вам обеспечен.

Зеленые овощи. Темно-зеленые листовые овощи обладают таким количеством питательных веществ, что их хватит на весь организм, а не только для волос: капуста кале, шпинат, зеленый листовой салат. Во всех них много витамина А, железа, бета-каротина, фолата и витамина С.

В 200 г приготовленного шпината около 6 мг железа, которое укрепляет волосы и дарит им здоровье. По данным ВОЗ, дефицит железа — самый распространенный в мире. Возникающая из-за него анемия вызывает сухость и выпадение волос.

Витамин А – еще одно из важнейших питательных веществ для волос. Благодаря ему тело производит кожное сало, которое защищает волосы от сухости и увлажняет кожу головы.

Жирная морская рыба. Витамин D и Омега-3 делают волосы упругими, блестящими, сильными. Так что сельдь, лосось, скумбрия, сардины, хек должны быть в вашем рационе обязательно. Хотя бы два раза в неделю.

Если хотите иметь здоровые волосы, не обходите стороной ягоды и фрукты, даже зимой. Витамин С, антиоксиданты защищают волосяные фолликулы от свободных радикалов. Витамин С также способствует усвоению железа и выработке коллагена – одному из белков, который укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

Орехи и семечки. Эти продукты богаты витамином Е, цинком, селеном. Если вас беспокоит состояние волос, то лучшим выбором будут грецкие орехи, бразильские орехи, миндаль, семена льна, семена чиа.

Цинк и селен организм не производит, поэтому важно получать их из орехов и семечек.