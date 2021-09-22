Новое исследование американских ученых показывает, что нутрицевтики способны заметно улучшить рост и качество волос. Его результаты будут представлены на ежегодном собрании Североамериканского общества менопаузы (NAMS) в Вашингтоне, округ Колумбия, 22-25 сентября 2021 года.

Истончение волос — один из многих симптомов, сопровождающих переходный период менопаузы. Примерно у 40% женщин старше 60 лет наблюдается так называемое облысение по женскому типу, также известное как андрогенная алопеция. Это разрушительная реальность для большинства женщин, влияющая на их самооценку и эмоциональное благополучие.

Новое исследование, проведенное в Калифорнии, предполагает, что нутрицевтическая добавка с биологически активными соединениями, полученными из пищевых веществ, может эффективно способствовать росту волос у женщин в пери-, менопаузе и постменопаузе.

Речь идет о гормональных изменениях, связанных с замедлением роста волос, а также о длительности фазы анагена, когда волосяные фолликулы образуют новый волосяной стержень.

Исследователи сравнили результаты через шесть месяцев и 12 месяцев лечения и обнаружили, что среднее общее количество волос значительно и прогрессивно увеличивалось. Глобальное улучшение качества волос увеличилось на 40% на фоне уменьшения их выпадения.

В связи с тем фактом, что женщины сейчас проводят примерно одну треть своей жизни в периоде постменопаузы, исследования методов лечения симптомов менопаузы, включая истончение волос, имеют решающее значение, особенно с учетом того, что терапевтические возможности весьма ограничены, убеждены исследователи.