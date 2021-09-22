Нове дослідження американських вчених показує, що нутрицевтики здатні помітно поліпшити ріст і якість волосся. Його результати будуть представлені на щорічній зустрічі Північноамериканського товариства менопаузи (NAMS) у Вашингтоні, округ Колумбія, 22-25 вересня 2021 року.

Стоншення волосся – один з багатьох симптомів, що супроводжують перехідний період менопаузи. Приблизно у 40% жінок старше 60 років спостерігається так зване облисіння за жіночим типом, також відоме як андрогенна алопеція. Це руйнівна реальність для більшості жінок, що впливає на їхню самооцінку і емоційне благополуччя.

Нове дослідження, проведене в Каліфорнії, передбачає, що нутрицевтична добавка з біологічно активними сполуками, отриманими з харчових речовин, може ефективно сприяти росту волосся у жінок в пері-, менопаузі й постменопаузі.

Йдеться про гормональні зміни, пов’язані з уповільненням росту волосся, а також про тривалість фази анагену, коли волосяні фолікули утворюють новий волосяний стрижень.

Дослідники порівняли результати через шість місяців і 12 місяців лікування і виявили, що середня загальна кількість волосся значно і прогресивно збільшувалася. Глобальне поліпшення якості волосся збільшилося на 40% на тлі зменшення його випадання.

У зв’язку з тим фактом, що жінки зараз проводять приблизно одну третину свого життя в періоді постменопаузи, дослідження методів лікування симптомів менопаузи, включно зі стоншенням волосся, мають вирішальне значення, особливо з огляду на те, що терапевтичні можливості досить обмежені, переконані дослідники.