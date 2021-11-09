Наші умови життя наразі не сприяють утриманню балансу всіх складових здоров’я. Шкідливі та агресивні фактори навколишнього середовища зумовлюють появу нових або загострення старих хвороб.

Найбільше скарг виникає у жінок. Вони незадоволені станом шкіри, волосся, стурбовані його випадінням, поганим виглядом. Причин такого стану волосся багато, але найчастіше це пов’язано з харчуваням.

Випадати волосся може, якщо є білково-енергетична недостатність харчування. У тих хто худне і відмовляється від повноцінної їжі на гребінці залишається чималенька купа волосся при розчисуванні.

– Хочу зазаначити, що деякі із здорових харчових продуктів можуть швидко повернути вашому волоссю красу і здоров’я, -говорить к.м.н., лікар-дієтолог Олег Швець. – Раджу звернути увагу на п’ять основних продуктів.

Яйця. В них цілий полівітамінний комплекс, оскільки містять різноманітні вітаміни, мінерали та поживні речовини. Білок, біотин, селен і цинк, що містяться в яйцях позитивно впливають на красу волосся та швидкість його відростання.

Це найкращие джерело білка, тому вони найнадійніший запобіжник випадіння волосся.

Яйця також містять вітамін В, який позитивно впливає на стан волося нігтів та шкіри.

Якщо бракує біотину, колір волосся стає тьмяним. Дослідження 2016 року, що опубліковане в Міжнародному журналі трихології, показало, що 38% жінок, які страждали на випадіння волосся мали дефіцит біотину. Причому, якщо ви відмовитеся від жовтків, і будете вживати лише білок, дефіцит біотину вам забезпечений.

Зелені овочі. Темно-зелені листові овочі мають таку кулькість поживних речовин, що їх вистачить на весь організм, а не тільки для волосся: капуста кале, шпинат, зелений листовий салат. В усіх них є багато вітаміна А, заліза, бета-каротину, фолату і вітаміну С.

У 200 г приготованого шпинату близько 6 мг заліза, яке зміцнює волосся і дарує йому здоров’я. За даними ВООЗ, дефіцит заліза – є найпощиренішим у світі. Анемія, яка виникає через нього, викликає сухість і випадіння волосся.

Вітамін А – ще одна з найважливіших поживних речовин для волосся. Завдяки йому, тіло виробляє шкірне сало, яке захищає волосся від сухості і зволожує шкіру голови.

Жирна морська риба. Вітамін D та Омега-3 роблять волосся пружним, блискучим, сильним. То ж риба: оселедець, лосось, скумбрія, сардини, хек мають бути в вашому раціоні обов’язково. Хоча б двічі на тиждень.

Якщо хочете мати здорове волосся, не обминайте ягід і фруктів, навіть у зимку. Вітамін С, антиоксиданти захищають волосяні фолікули від вільних радикалів. Вітамін С також сприяє засвоєнню заліза і виробленню колагену – одному з білків, які будують волосся і запобігають його випадінню.

Горіхи і насіння. Ці продукти багаті на вітамін Е, цинк, селен. Якщо вас турбує стан волосся, то найкращим вибором будуть волоські горіхи, бразильські горіхи, мигдаль, насіння льону, насіння чіа.

Цинк і селен організм не виробляє, тому важливо отримувати їх з горіхів та насіння.