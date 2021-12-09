Ми витрачаємо багато зусиль, щоб вилікувати волосся, але не помічаємо, як самі руйнуємо його неправильним доглядом. Використання вирівнювачів та плойок, неправильна сушка і розчісування – все це зменшує шанси мати гарну зачіску. Детальніше про правильний догляд за волоссям розповіла трихологиня Юлія Дудій.

– На просторах інтернету гуляє багато міфів щодо догляду за волоссям. Найпопулярніші: шкіру голови можна змусити жирніти рідше; чим частіше розчісувати волосся, тим для нього краще; якщо волосся сухе – використовуй кокосову олію. Цього не можна робити в жодному разі!

Кокосова олія для волосся: що треба знати

Кокосова олія – чи не найпопулярніший засіб серед власників сухого волосся. Проте її використання може мати зворотний ефект. Молекула кокосової олії занадто велика, неспроможна проникнути в глибокі шари шкіри і вплинути на волосяний фолікул. Використання олії може, навпаки, ще більше висушити волосся. Краще використовувати професійні засоби, у складі яких молекули кокосової олії гідролізовані – здатні відновити ліпідний шар.

Але при надмірно сухому і пошкодженому волоссі навіть професійні олії не завжди рекомендовані до використання, краще проконсультуватися зі спеціалістом.

Як краще сушити волосся

Багато дівчат вважають, що волосся краще сушити природним шляхом. Але експертка зазначає, що насправді це не завжди корисно. Якщо волосся пористе чи пошкоджене, краще висушити його феном. Так воно менше втрачатиме вологу, стане більш гладеньким і блискучим.

Звичайно, потрібно дотримуватися правил сушіння: фен не старше 6-8 років, з іонізацією – вона допоможе усунути електризацію, зменшить ламкість і підтримає природну зволоженість волосся. Потік повітря має бути направленим на пасма під кутом 45 градусів. Також зверніть увагу на те, що волосся не можна сушити на високих температурах.

Лягати спати з мокрим волоссям – табу

За словами трихологині, це загрожує проблемами як для шкіри голови, так і для самого волосся. Якщо лягати спати з мокрою головою, через вологу і тепло на шкірі створюється поживне середовище для росту патогенної мікрофлори. Це посилює шанси на виникнення лупи, себорейного дерматиту та інших захворювань. У вологому стані волосся швидше пошкоджується, розтягується, заломлюється.

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Використання вирівнювачів та плойок варто обмежити

Трихологиня наголошує, що безпечних для волосся термоприладів не існує взагалі. Звичайно, якщо інколи доводиться їх використовувати, то робити це варто тільки на висушеному волоссі, обробленому професійними засобами з термозахисним ефектом.

Але якщо використовувати плойку чи вирівнювач навіть один-два рази на тиждень, не кажучи вже щодня, жоден термозахист не допоможе зберегти волосся здоровим. Експертка радить користуватися термоприладами лише у крайніх випадках, раз на два місяці, а за можливості взагалі від них відмовитися.

Як часто потрібно мити голову

Правильно мити волосся за мірою забруднення. Комусь треба мити через день, комусь через три. У цьому випадку все індивідуально. “Чим частіше миєш волосся, тим швидше воно брудниться” – це міф. Часте миття на волосся не впливає.

Користуватися засобами для догляду – важливо

Обов’язково необхідно використовувати кондиціонер, маску та незмивні засоби. Нехтування процедурами для догляду, можливо, збереже час, але аж ніяк не здоров’я волосся.

Завдання шампуню – промити шкіру голови, змити бруд, пил, надлишок шкірного сала. Завдання кондиціонеру – вирівняти рН волосся, розгладити, надати блиск. Завдання маски – живити, зволожувати, відновлювати структуру.

Незмивні засоби додатково захищають волосся від впливу зовнішніх факторів, допомагають зберегти його зволоженим та здоровим.

Чи впливає розчісування на ламкість волосся?

Так, впливає. Чим менше розчісувати волосся, тим менше воно травмуватиметься. Особливо має значення, яким гребінцем для розчісування користуватися. Він не повинен мати дерев’яних чи металевих елементів, щоб не травмувати волосся. Краще обрати гребінець з пластику, щоб легко його очищати. До того ж, зубчики гребінця мають бути гладенькими й заокругленими.

Які щоденні звички шкодять волоссю?

За словами експертки, звичка постійно торкатися волосся призводить до його ламкості та передчасного зажирнення.

Тугі резинки, хвости порушують кровообіг і насичення волосяного фолікулу, що може призвести до випадіння волосся.

– В разі появи будь-яких проблем зі шкірою голови чи пасмами волосся краще одразу звернутися до спеціаліста для діагностики і консультації.

Не слід забувати, що самотужки підібрані засоби можуть лише зашкодити, тому варто звернутися до професіонала, який визначить тип волосся та порадить правильний догляд. Проблеми з волоссям можуть свідчити і про наявність захворювань, тому варто обов’язково проконсультуватися з лікарем.