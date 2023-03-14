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Красота

Раздражение после бритья интимной зоны: как избавиться раз и навсегда

14 марта 2023, 14:27
Анна Голишевская Редактор сайта
Гоління
Источник: Unsplash

После бритья интимной зоны часто появляется раздражение. Это – довольно распространенная проблема, которая беспокоит многих людей. Кроме эстетики, раздражение вызывает дискомфорт и зуд.

Как устранить раздражение после бритья интимной зоны – читайте в материале.

Раздражение после бритья интимной зоны: почему появляется и как бороться

Врач дерматолог и гинеколог Ирина Токарчук утверждает, что такая проблема возникает по нескольким причинам. Самая основная – что этот участок тела один из самых чувствительных.

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Кроме покраснения могут появиться прыщики и раны, отек и зуд.

Чаще всего такая проблема появляется после того, как человек прибегает к бритью травматическими методами или шугарингом, использованием восковой эпиляции.

Как правильно брить зону бикини бритвой

По словам эксперта, сначала необходимо обработать кожу с помощью скраба. Таким образом, вы удалите излишнее и снизите риск врастания волосков.

После этого этапа, важно соблюдать следующие правила:

  1. Брейтесь в направлении роста волос. Если совершать движения в одну сторону, кожа не сильно раздражается, а волоски не врастают.
  2. Не давите сильно на кожу. Ведь в противном случае могут появиться бугорки, и вы можете сделать порезы.
  3. Выполняйте бритье деликатно и нежно, не торопясь.
  4. После бритья важно нанести увлажняющий лосьон и крем. В составе этих средств должны быть успокаивающие компоненты.
  5. Одноразовая бритва – для одного использования. Не брейтесь одним станком длительное время, ведь лезвие таким образом уступает, вы будете делать коже только хуже.
  6. Кроме этого, сыпь на лобке после бритья часто появляется, если вы носите кружевное или синтетическое белье. Потому несколько дней после процедуры лучше одевать белье из натуральных тканей.
  7. Если специальные лосьоны и кремы не помогают, следует делать компрессы из отвара ромашки (подходит как легкий антисептик). Увлажняйте кожу хлоргексидином, используйте детскую присыпку.
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