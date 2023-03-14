После бритья интимной зоны часто появляется раздражение. Это – довольно распространенная проблема, которая беспокоит многих людей. Кроме эстетики, раздражение вызывает дискомфорт и зуд.
Как устранить раздражение после бритья интимной зоны – читайте в материале.
Раздражение после бритья интимной зоны: почему появляется и как бороться
Врач дерматолог и гинеколог Ирина Токарчук утверждает, что такая проблема возникает по нескольким причинам. Самая основная – что этот участок тела один из самых чувствительных.
Кроме покраснения могут появиться прыщики и раны, отек и зуд.
Чаще всего такая проблема появляется после того, как человек прибегает к бритью травматическими методами или шугарингом, использованием восковой эпиляции.
Как правильно брить зону бикини бритвой
По словам эксперта, сначала необходимо обработать кожу с помощью скраба. Таким образом, вы удалите излишнее и снизите риск врастания волосков.
После этого этапа, важно соблюдать следующие правила:
- Брейтесь в направлении роста волос. Если совершать движения в одну сторону, кожа не сильно раздражается, а волоски не врастают.
- Не давите сильно на кожу. Ведь в противном случае могут появиться бугорки, и вы можете сделать порезы.
- Выполняйте бритье деликатно и нежно, не торопясь.
- После бритья важно нанести увлажняющий лосьон и крем. В составе этих средств должны быть успокаивающие компоненты.
- Одноразовая бритва – для одного использования. Не брейтесь одним станком длительное время, ведь лезвие таким образом уступает, вы будете делать коже только хуже.
- Кроме этого, сыпь на лобке после бритья часто появляется, если вы носите кружевное или синтетическое белье. Потому несколько дней после процедуры лучше одевать белье из натуральных тканей.
- Если специальные лосьоны и кремы не помогают, следует делать компрессы из отвара ромашки (подходит как легкий антисептик). Увлажняйте кожу хлоргексидином, используйте детскую присыпку.