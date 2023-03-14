После бритья интимной зоны часто появляется раздражение. Это – довольно распространенная проблема, которая беспокоит многих людей. Кроме эстетики, раздражение вызывает дискомфорт и зуд.

Как устранить раздражение после бритья интимной зоны – читайте в материале.

Раздражение после бритья интимной зоны: почему появляется и как бороться

Врач дерматолог и гинеколог Ирина Токарчук утверждает, что такая проблема возникает по нескольким причинам. Самая основная – что этот участок тела один из самых чувствительных.

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Кроме покраснения могут появиться прыщики и раны, отек и зуд.

Чаще всего такая проблема появляется после того, как человек прибегает к бритью травматическими методами или шугарингом, использованием восковой эпиляции.

Как правильно брить зону бикини бритвой

По словам эксперта, сначала необходимо обработать кожу с помощью скраба. Таким образом, вы удалите излишнее и снизите риск врастания волосков.

После этого этапа, важно соблюдать следующие правила: