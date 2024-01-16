Зубний біль – найнеприємніший. Коли болить зуб, нічого не хочеться робити і нічого на радує. Що робити, якщо болить зуб, Факти ICTV розпитали у Ірини Пільх, головної лікарки стоматологічної клініки у Дніпрі.

Розвиток процесу може бути гострим і хронічним, і біль теж може бути гострим і хронічним. Стоматологи приймають рішення, який вид допомоги надати пацієнтові залежно від наявності та характеру болю.

Гострий чи негострий біль

– Як правило, пацієнт до нас приходить зі скаргами. І перше, що ми дізнаємося – що його турбує. Якщо це біль, який з’являвся і зникав на якийсь час, а потім знову поновлювався, то це говорить про хронічний постійний запальний процес, – каже лікар.

Якщо при першій появі болю він не був купований і правильно вилікуваний, то процес переходить у хронічний. І потім періодично, коли імунна система дає збій, біль буде проявлятися.

Зараз дивляться

Якщо це гострий біль, різкий, нічний, який не має жодної паузи, то це говорить про гострий період перебігу хвороби, і тут необхідно негайно надати стоматологічну допомогу. З таким болем пацієнти, як правило, приходять вже в досить змученому стані. Іноді з підвищеною температурою.

Причини гострого болю

З тих патологічних процесів, які на слуху – це каріозний процес. Якщо карієс своєчасно не вилікувати, то наступний етап – це запалення нерва. Називається пульпіт. Якщо на етапі пульпіту не було надано допомогу, то виникає хронічний процес.

– Якщо пацієнт якийсь час приймав знеболювальні препарати або, можливо, самостійно протизапальні препарати, то міг таким чином перевести запалення у хронічну форму, – каже лікар.

Наступний етап – це періодонтит, запалення за верхівкою кореня.

Карієс завжди перейде, якщо його не вилікувати, у пульпіт. Пульпіт, якщо його не вилікувати – завжди перейде у періодонтит. І на кожному з етапів є своя характеристика болю.

Якщо це карієс, то ви, скажімо, з’їли подразник – солодке, кисле, холодне, і після цього біль зник протягом 30-60 секунд. В такому разі можете самостійно діагностувати собі карієс.

А якщо, наприклад, після вживання подразника, зуб продовжує нити або турбує ще протягом 3-5 хвилин – це вже говорить про те, що є ураження нерва.

А нічні болі, як правило – це або вже гострий запальний процес пульпи, або запальний процес, який за верхівкою – періодонтит.

Замерз і болить зуб

– Це говорить про те, що є зниження імунної реакції. Це сигнал, що є ділянки, про які потрібно подбати в цей момент. І якщо пацієнт розраховує тільки на те, щоб перечекати, коли це пройде – він повинен для себе усвідомлювати, що він переводить себе просто на наступний етап захворювання. Краще не стане без медичної допомоги. Може стати лише гірше. Це буде або швидше, або розтягнеться в часі – це факт, – нагадує лікар.

Об’єктивно зараз у воєнний час, коли стрес спровокував усі хронічні захворювання, звичайно, всі згадали про те, що у них є зуби і все болить. І тому пацієнти, звісно, ​​максимально намагаються зараз подбати про себе. Просто пити знеболювальне – не завжди спрацьовує.

Все те, що призводить до зниження імунітету, одразу дає прояви. Холод, вірусні захворювання, Covid-19, військові дії… Пусковим чинником зниження імунної системи може бути і те, й те, й інше. А може, і все разом.

Бережіть себе, не нехтуйте візитом до лікаря.