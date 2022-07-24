Експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували розгорнутий аналіз шести основних причин, які найбільш активно впливають на стан нашого серця.

– Серцево-судинні захворювання відносяться до найбільш поширених причин смерті: 65,8% від усіх смертей з будь-якої причини в 2012 р., 67,0% – в 2017 р., – наголошується в повідомленні МОЗ.

Повідомляється також, що згідно з даними загальнонаціонального дослідження STEPS, неінфекційні захворювання є провідною причиною передчасної смерті, тобто такої, що настала до 70 років, в Україні.

Зараз дивляться

За словами експертів МОЗ, не так давно Американська асоціація серця опублікувала оновлений чек-лист факторів, що впливають на здоров’я серцево-судинної системи. У нього включений такий фактор, як здоровий сон.

Відзначається, що раніше в створений в 2010 році перелік входили шість пунктів:

вплив нікотину;

фізична активність;

особливості харчування;

вага тіла;

рівень глюкози і холестерину в крові;

показники артеріального тиску.

Фахівці відомства охорони здоров’я докладніше розповіли про кожен фактор.

Фактор куріння

Наслідки куріння щорічно вбивають понад 8 млн. осіб у всьому світі. Куріння є однією з головних причин розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин.

Фактор режиму сну

Під час здорового сну артеріальний тиск нормалізується. Тому, якщо у вас є проблеми зі сном, ваш тиск може довше залишатися підвищеним.

Ідеальна тривалість сну для:

дорослих – 7-9 годин;

діти до 5 років – 10-16 годин;

діти 6-12 років – 9-12 годин;

діти 13-18 років – 8-10 годин.

Фактор харчування

Результатом притримування простих правил раціонального харчування (наприклад, за принципом здорової тарілки) стане висока фізична і розумова працездатність і зниження ризику виникнення небезпечних захворювань.

Фактор ваги

Люди з індексом маси тіла (ІМТ) в рамках 18,5-24,9 мають більш здорове серце і судини.

Розрахувати ІМТ дорослої людини можна наступним чином: маса тіла в кг ділиться на квадрат зростання в метрах квадратних. Наприклад, ІМТ людини з вагою 60 кг і зростом 170 см становить 20,76: ІМТ=60 (1,7х1,7)=20,76.

Фактор ліпідів в крові

Слід зменшити вживання продуктів, які можу спровокувати підвищення рівня холестерину в крові (вершкове масло, жирні сорти червоного м’яса, сосиски, шинка, твердий сир тощо).

Також намагайтеся відмовитися від їжі, багатої на шкідливі трансжири (фаст-фуд, маргарин, кондитерські креми).

За оцінками ВООЗ, щорічно від серцево-судинних захворювань, обумовлених вживанням трансжирів, помирає приблизно 500 тис. осіб.

Фактор рівня глюкози в крові

Надмірна кількість цукру в крові провокує появу зайвої ваги і часто сприяє і призводить до розвитку серйозних захворювань, наприклад, діабету.

Для збереження здоров’я відмовтеся від продуктів, який містять додатковий цукор (солодкі напої, випічка та інші кондитерські вироби).

Фактор активного способу життя

Регулярна фізична активність зменшує ризик серцево-судинних хвороб, а також сприяє підтримці здорової ваги.

Якщо у вас малорухливий спосіб життя, намагайтеся додати мінімум годину фізичних активностей на день. Почніть з прогулянок на свіжому повітрі, ранкової зарядки, частіше користуйтеся сходами.

Фактор артеріального тиску

Підвищений артеріальний тиск без контролю і лікування може стати причиною інсульту, розвитку ниркової та серцевої недостатності, погіршення зору та інших проблем зі здоров’ям.

Оптимальним артеріальним тиском вважається показник 120/80 мм рт. ст.

Гіпертонія – це показники від 139 мм рт. ст. (систолічний) і 89 мм рт. ст. (діастолічний тиск).