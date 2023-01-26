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Как не стать жертвой угарного газа от генератора: симптомы отравления и первая помощь

26 января 2023, 10:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
отруєння
Источник: Depositphotos

Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали о симптомах отравления угарным газом, о том, как оказать доврачебную помощь и как не допустить несчастья.

Сообщается, что, согласно статистике Минздрава, в ноябре 2022 года 368 человек в Украине отравились угарным газом, в том числе 92 ребенка. 20 человек скончались.

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Среди основных симптомов отравления эксперты назвали следующие:

  • тупая головная боль;
  • слабость;
  • головокружение;
  • тошнота и/или рвота;
  • спутанность сознания;
  • затуманенное зрение;
  • потеря сознания.

— Особенно опасно отравиться угарным газом во сне, когда никто не успеет вовремя понять, что произошло. Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление газом еще до появления симптомов, — подчеркивают медики

По их словам, если вы подозреваете у человека отравление угарным газом — немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух и вызывайте скорую. Лучшая помощь при отравлении оксидом углерода в медицинских условиях – длительное вдыхание кислорода.

Как уберечь себя от отравления — рекомендации Минздрава:

  • не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы;
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
  • в помещении с печным отоплением всегда оставляйте заслонку в печке или камине открытой;
  • не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
  • часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;
  • установите прибор для определения концентрации угарного газа;
  • не сжигайте ничего в печке или трубе, если к ним не подключена вентиляция;
  • используйте генератор или любые бензиновые двигатели только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляционных проемов. Если есть стена без окон из негорючего материала, допускается расстояние в один метр. Приобретите удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

Источник: Береги себя

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