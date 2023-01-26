Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали о симптомах отравления угарным газом, о том, как оказать доврачебную помощь и как не допустить несчастья.
Сообщается, что, согласно статистике Минздрава, в ноябре 2022 года 368 человек в Украине отравились угарным газом, в том числе 92 ребенка. 20 человек скончались.
Среди основных симптомов отравления эксперты назвали следующие:
- тупая головная боль;
- слабость;
- головокружение;
- тошнота и/или рвота;
- спутанность сознания;
- затуманенное зрение;
- потеря сознания.
— Особенно опасно отравиться угарным газом во сне, когда никто не успеет вовремя понять, что произошло. Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление газом еще до появления симптомов, — подчеркивают медики
По их словам, если вы подозреваете у человека отравление угарным газом — немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух и вызывайте скорую. Лучшая помощь при отравлении оксидом углерода в медицинских условиях – длительное вдыхание кислорода.
Как уберечь себя от отравления — рекомендации Минздрава:
- не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы;
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
- в помещении с печным отоплением всегда оставляйте заслонку в печке или камине открытой;
- не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
- часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;
- установите прибор для определения концентрации угарного газа;
- не сжигайте ничего в печке или трубе, если к ним не подключена вентиляция;
- используйте генератор или любые бензиновые двигатели только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляционных проемов. Если есть стена без окон из негорючего материала, допускается расстояние в один метр. Приобретите удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.
Источник: Береги себя