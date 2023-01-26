Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали о симптомах отравления угарным газом, о том, как оказать доврачебную помощь и как не допустить несчастья.

Сообщается, что, согласно статистике Минздрава, в ноябре 2022 года 368 человек в Украине отравились угарным газом, в том числе 92 ребенка. 20 человек скончались.

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Сейчас смотрят Среди основных симптомов отравления эксперты назвали следующие: тупая головная боль;

слабость;

головокружение;

тошнота и/или рвота;

спутанность сознания;

затуманенное зрение;

потеря сознания. — Особенно опасно отравиться угарным газом во сне, когда никто не успеет вовремя понять, что произошло. Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление газом еще до появления симптомов, — подчеркивают медики По их словам, если вы подозреваете у человека отравление угарным газом — немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух и вызывайте скорую. Лучшая помощь при отравлении оксидом углерода в медицинских условиях – длительное вдыхание кислорода. Как уберечь себя от отравления — рекомендации Минздрава: не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы;

регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;

в помещении с печным отоплением всегда оставляйте заслонку в печке или камине открытой;

не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;

часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;

установите прибор для определения концентрации угарного газа;

не сжигайте ничего в печке или трубе, если к ним не подключена вентиляция;

используйте генератор или любые бензиновые двигатели только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляционных проемов. Если есть стена без окон из негорючего материала, допускается расстояние в один метр. Приобретите удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии. Источник: Береги себя

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