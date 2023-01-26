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Як не стати жертвою чадного газу від генератора: симптоми отруєння і перша допомога

26 Січня 2023, 10:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
отруєння
Джерело: Depositphotos

Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про симптоми отруєння чадним газом, про те, як надати долікарську допомогу і як не допустити нещастя.

Повідомляється, що, згідно зі статистикою МОЗ, у листопаді 2022 року 368 осіб в Україні отруїлися чадним газом, зокрема 92 дитини. 20 людей померли.

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Серед основних симптомів отруєння експерти назвали такі:

  • тупий головний біль;
  • слабкість;
  • запаморочення;
  • нудота та/або блювання;
  • сплутаність свідомості;
  • затуманений зір;
  • втрата свідомості.

– Особливо небезпечно отруїтися чадним газом уві сні, коли ніхто не встигне вчасно зрозуміти, що сталося. Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння газом ще до появи симптомів, – наголошують медики.

За їхніми словами, якщо ви підозрюєте у людини отруєння чадним газом — негайно винесіть потерпілого на свіже повітря і викликайте швидку. Найкраща допомога при отруєнні оксидом вуглецю – тривале вдихання кисню.

Як уберегти себе від отруєння – рекомендації МОЗ:

  • не залишайте включені газові прилади без нагляду;
  • для обігріву приміщення використовуйте тільки призначені для цього прилади;
  • регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;
  • у приміщенні з пічним опаленням завжди залишайте заслінку в печі або каміні відкритою;
  • не встановлюйте електровитяжку і газову колонку в одному приміщенні;
  • часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;
  • встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;
  • не спалюйте нічого в печі або трубі, якщо до них не підключена вентиляція;
  • використовуйте генератор або будь-які бензинові двигуни тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей і вентиляційних отворів. Якщо є стіна без вікон з негорючого матеріалу, допускається відстань в один метр. Придбайте подовжувач потрібної довжини, щоб тримати генератор на безпечній відстані.

Джерело: Бережи себе

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Отруєння поради лікаря чадний газ
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