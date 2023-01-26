Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про симптоми отруєння чадним газом, про те, як надати долікарську допомогу і як не допустити нещастя.
Повідомляється, що, згідно зі статистикою МОЗ, у листопаді 2022 року 368 осіб в Україні отруїлися чадним газом, зокрема 92 дитини. 20 людей померли.
Серед основних симптомів отруєння експерти назвали такі:
- тупий головний біль;
- слабкість;
- запаморочення;
- нудота та/або блювання;
- сплутаність свідомості;
- затуманений зір;
- втрата свідомості.
– Особливо небезпечно отруїтися чадним газом уві сні, коли ніхто не встигне вчасно зрозуміти, що сталося. Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння газом ще до появи симптомів, – наголошують медики.
За їхніми словами, якщо ви підозрюєте у людини отруєння чадним газом — негайно винесіть потерпілого на свіже повітря і викликайте швидку. Найкраща допомога при отруєнні оксидом вуглецю – тривале вдихання кисню.
Як уберегти себе від отруєння – рекомендації МОЗ:
- не залишайте включені газові прилади без нагляду;
- для обігріву приміщення використовуйте тільки призначені для цього прилади;
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;
- у приміщенні з пічним опаленням завжди залишайте заслінку в печі або каміні відкритою;
- не встановлюйте електровитяжку і газову колонку в одному приміщенні;
- часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;
- встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;
- не спалюйте нічого в печі або трубі, якщо до них не підключена вентиляція;
- використовуйте генератор або будь-які бензинові двигуни тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей і вентиляційних отворів. Якщо є стіна без вікон з негорючого матеріалу, допускається відстань в один метр. Придбайте подовжувач потрібної довжини, щоб тримати генератор на безпечній відстані.
Джерело: Бережи себе