Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про симптоми отруєння чадним газом, про те, як надати долікарську допомогу і як не допустити нещастя.

Повідомляється, що, згідно зі статистикою МОЗ, у листопаді 2022 року 368 осіб в Україні отруїлися чадним газом, зокрема 92 дитини. 20 людей померли.

Зараз дивляться Серед основних симптомів отруєння експерти назвали такі: тупий головний біль;

слабкість;

запаморочення;

нудота та/або блюв ання ;

; сплутаність свідомості;

затуманений зір;

втрата свідомості. – Особливо небезпечно отруїтися чадним газом уві сні, коли ніхто не встигне вчасно зрозуміти, що сталося. Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння газом ще до появи симптомів, – наголошують медики. За їхніми словами, якщо ви підозрюєте у людини отруєння чадним газом — негайно винесіть потерпілого на свіже повітря і викликайте швидку. Найкраща допомога при отруєнні оксидом вуглецю – тривале вдихання кисню. Як уберегти себе від отруєння – рекомендації МОЗ: не залишайте включені газові прилади без нагляду;

для обігріву приміщення використовуйте тільки призначені для цього прилади;

регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;

у приміщенні з пічним опаленням завжди залишайте заслінку в печі або каміні відкритою;

не встановлюйте електровитяжку і газову колонку в одному приміщенні;

часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;

встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;

не спалюйте нічого в печі або трубі, якщо до них не підключена вентиляція;

використовуйте генератор або будь-які бензинові двигуни тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей і вентиляційних отворів. Якщо є стіна без вікон з негорючого матеріалу, допускається відстань в один метр. Придбайте п одовжувач потрібної довжини, щоб тримати генератор на безпечній відстані. Джерело: Бережи себе

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