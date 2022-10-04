Медицинский журналист Дарья Даниленко на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказала о своем алгоритме поиска идеального врача: на что стоит обратить внимание и какие вопросы следует задать при первом визите.

— Во время полномасштабной войны вопрос поиска семейного врача обострился еще больше, ведь многие как медики, так и пациенты были вынуждены изменить место жительства, — отмечает эксперт.

Мэтч

Помните любимую фразу доктора Хауса о том, что все врут? Эта фраза не раз помогала ему ставить правильные диагнозы. Если бы пациенты имели возможность и не боялись рассказать врачу всю правду, возможно, он бы вылечил их быстрее.

Сейчас смотрят

— Ваш врач — это человек, который будет знать о самых интимных подробностях вашего здоровья и жизни, поэтому ваши отношения должны быть максимально откровенными, — отмечает журналист.

И отмечает, что обычно читает небольшую аннотацию на сайте клиники, смотрит на страницы в социальных сетях, читает блог. По ее словам, интересна не столько медицинская сторона вопроса, сколько эмоциональная. Этот человек должен быть вам симпатичен. И если этот мэтч есть, то можем двигаться дальше.

Первая встреча

— Отнеситесь к первому знакомству с врачом, как к свиданию. Это разговор двух равных людей, которые должны выяснить, подходят ли они друг другу и поможет настроиться на общую волну, — советует Дарья.

Для начала расскажите о себе: свою проблему, историю болезни, с чем чаще всего сталкиваетесь. Хорошо, если первое знакомство – это не срочная проблема со здоровьем, а плановый визит. Тогда будет возможность сосредоточиться больше на знакомстве и общении с врачом, а также задать мировоззренческие вопросы, которые повлияют на ваше дальнейшее взаимодействие.

О чем следует спросить:

я вляется ли врач сторонником вакцинации. Хороший врач не будет отказывать от вакцинации. Более того, он должен проводить вакцинацию, предусмотренную календарем прививок, и рекомендовать дополнительную вакцинацию от гриппа, ветрянки, пневмококковой и ротавирусной инфекций;

з нает ли он иностранный язык. Вся современная информация о медицине сейчас публикуется в основном на английском языке. Если врач не знает английского — это тревожный знак. Скорее всего, к современной информации он не имеет доступа. Значит, методы лечения будут в лучшем случае устаревшими;

г отов ли врач консультировать вас по телефону, вайберу, почте. Обсудите форматы общения, которые были бы комфортными для вас обоих.

Логика и здравый смысл

— Визит к врачу должен быть понятным. Не бойтесь расспросить подробнее о своем диагнозе, методах лечения, альтернативах. Хорошие врачи заинтересованы в том, чтобы предоставить исчерпывающую и понятную информацию, — отмечает журналист.

После визита желательно сделать домашнюю работу и прочесть о своем состоянии самостоятельно. Рекомендуем использовать сайт Medline Plus. Там информация публикуется на английском, но вы легко можете перевести то, что вас интересует, с помощью цифрового переводчика.

“Красные флажки”

Кроме скрупулезного изучения первоисточников, есть и другой, более простой метод проверки врача. Наша медицина грешит несуществующими диагнозами и препаратами, которые не доказали своей эффективности. Эти списки очень велики и зависят от специализации врача.

Вот некоторые самые популярные.

Диагнозы:

дисбактериоз;

вегетососудистая дистония;

зашлакованность чего-либо (организма, кишечника, печени и т.п.);

повышенное внутричерепное давление;

любой диагноз с префиксом пред- (предрак, преддиабет, предгипертония);

ослабленная иммунная система или часто болеющий ребенок;

диатез.

Лекарство:

гомеопатические препараты;

иммуномодуляторы и иммуностимуляторы;

пробиотики;

гепатопротекторы;

противовирусные препараты для лечения ОРВИ.

Если вам был поставлен один из вышеперечисленных диагнозов или назначено такое лекарство, следует спросить врача, чем он руководствуется.

Хороший врач никогда не откажется отвечать на вопросы пациента. А вот если врач использует исключительно медицинскую терминологию, запутывает или пугает — это плохой знак. Не факт, что он некомпетентен, но лечиться у такого человека не слишком удобно.

Послевкусие

Не каждая ситуация со здоровьем — радостная, поэтому будет неправильно сказать, что после визита к врачу вы всегда должны быть довольными (хотя в большинстве случаев именно так и должно быть). Однако вы должны иметь реалистичный план действий и понимание всех возможных путей, их плюсов и рисков. А также — желание вернуться к этому врачу снова.

Источник: Береги себя