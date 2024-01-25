На прилавках магазинов можно встретить большой ассортимент сливочного масла. Стоит оно немало, однако соответствует ли его качество цене. Подделку можно встретить в разных ценовых сегментах, даже в самых дорогих. Факты ICTV рассказывают, как проверить качество сливочного масла в домашних условиях.

Как проверить сливочное масло

Если вы купили сливочное масло, но вкус, консистенция или цвет вызывают сомнения, тогда можно самостоятельно проверить его качество и натуральность. Разберемся, как определить — настоящее это сливочное масло или подделка.

Как проверить сливочное масло замораживанием

Один из эффективных способов проверить масло на натуральность — заморозить его. Дело в том, что настоящее качественное сливочное масло при низких температурах должно замерзнуть. Если в продукте присутствуют растительные жиры, они не дадут ему этого сделать. Замороженный кусок масла попробуйте измельчить. Если при этом увидите под ножом масляную крошку, а не ровные хлопья — это признак качественного масла.

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Как проверить сливочное масло с помощью воды

Проверить качество масла можно в горячей воде. Настоящее масло должно полностью растворяться в кипятке и окрасить его в светлый цвет. При этом не должно образовываться осадка. Его наличие — плохой сигнал.

Как проверить сливочное масло на сковороде

Проверить сливочное масло на сковороде можно во время приготовления пищи. При нагревании качественное сливочное масло даст характерную пенку и будет выделять приятный молочный аромат. Если на сковороде сливочное масло дымит и неприятно пахнет, то это подделка.

Проверить сливочное масло можно на вкус. Настоящий качественный продукт будет, как молоко и сливки. Если чувствуются другие вкусы — это подделка.