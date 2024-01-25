На прилавках магазинів можна зустріти великий асортимент вершкового масла. Коштує воно недешево, проте чи відповідає його якість ціні. Підробку можна зустріти в різних цінових сегментах, навіть у найдорожчих. Факти ICTV розказують, як перевірити якість вершкового масла в домашніх умовах.

Як перевірити вершкове масло

Якщо ви купили вершкове масло, але смак, консистенція або колір викликають сумніви, можна самостійно перевірити його його якість та натуральність. Розберемося, як визначити, чи справжнє це вершкове масло.

Як перевірити вершкове масло заморожуванням

Один з ефективних способів перевірити масло на натуральність — це заморозити його. Річ у тім, що справжнє якісне вершкове масло за низьких температур має замерзнути. Якщо в продукті присутні рослинні жири, вони не дадуть йому цього зробити. Заморожений шматок масла спробуйте подрібнити. Якщо при цьому побачите під ножем масляну крихту, а не рівні пластівці — це ознака якісного масла.

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Як перевірити вершкове масло за допомогою води

Перевірити якість масла можна у гарячій воді. Справжнє масло має повністю розчинятися в окропі й зафарбувати його у світлий колір. При цьому не повинно утворюватися осаду. Його наявність — поганий сигнал.

Як перевірити вершкове масло на сковороді

Перевірити вершкове масло на сковороді можна під час приготування їжі. При нагріванні якісне вершкове масло дасть характерну пінку та буде виділяти приємний молочний аромат. Якщо на пательні вершкове масло димить й неприємно пахне, то це підробка.

Перевірити вершкове масло можна на смак. Справжній якісний продукт буде, як молоко та вершки. Якщо відчуваються інші смаки — це підробка.