Чтобы сделать тесто пышным, современные хозяйки добавляют к муке разрыхлитель. Но что делать, если его нет?

Чтобы знать, чем можно заменить разрыхлитель, надо понимать, что это такое и какие его составляющие. Факты ICTV помогут разобраться и подобрать лучшие варианты для выпечки.

Что такое разрыхлитель для теста

Разрыхлитель — порошок для выпечки, состоящий из соды и кислого компонента, с которым она реагирует. Он добавляется в тесто, когда кислые компоненты не используются. Разрыхлитель помогает тесту лучше подниматься, придает выпечке пористую структуру, мягкость и хороший вкус.

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Чем заменить разрыхлитель: продукты для пышной выпечки

Чтобы подобрать заменитель разрыхлителю, необходимо знать, как он работает. Помогает тесту стать рыхлым углекислый газ, выделяющийся в результате химической реакции при соединении соды и лимонной кислоты. Поэтому важно подобрать именно те заменители, которые будут выделять углекислый газ, то есть повторять реакцию в кулинарном разрыхлителе.

Давайте рассмотрим, чем можно заменить разрыхлитель:

Сода может заменить разрыхлитель в пропорциях 1:1. Подходит для бисквитного, сдобного, песочного, заварного теста, если в составе есть кислые продукты. Соду можно добавлять в чистом виде, гасить уксусом не стоит.

может заменить разрыхлитель в пропорциях 1:1. Подходит для бисквитного, сдобного, песочного, заварного теста, если в составе есть кислые продукты. Соду можно добавлять в чистом виде, гасить уксусом не стоит. Сода и уксус — если в тесте нет кислых составляющих, соду следует погасить уксусом. Иначе она не успеет разложиться и тесто будет иметь неприятный запах. Достаточно добавить пол чайной ложки соды, гашеной уксусом. Такой заменитель разрыхлителя подходит для бисквитного, сдобного, песочного и заварного теста. Вводить гашеную соду в тесто нужно быстро, чтобы углекислый газ не испарился, и сразу выпекать.

— если в тесте нет кислых составляющих, соду следует погасить уксусом. Иначе она не успеет разложиться и тесто будет иметь неприятный запах. Достаточно добавить пол чайной ложки соды, гашеной уксусом. Такой заменитель разрыхлителя подходит для бисквитного, сдобного, песочного и заварного теста. Вводить гашеную соду в тесто нужно быстро, чтобы углекислый газ не испарился, и сразу выпекать. Газированная вода очень хорошо наполняет тесто углекислым газом. Замените простую воду в рецепте сильногазированной. Ее можно добавлять вместо разрыхлителя в заварное, сдобное, пресное и тесто на воде.

очень хорошо наполняет тесто углекислым газом. Замените простую воду в рецепте сильногазированной. Ее можно добавлять вместо разрыхлителя в заварное, сдобное, пресное и тесто на воде. Алкоголь — этот заменитель разрыхлителя подходит только для дрожжевого и песочного теста. С алкогольным разрыхлителем тесто станет пышным и будет иметь тонкий аромат. Пропорции: на 1 кг теста добавьте 1 столовую ложку алкоголя.

Зная, чем заменить разрыхлитель и какие продукты для этого необходимы, можно с легкостью приготовить альтернативу в домашних условиях. При этом он получится недорогим и без химических добавок.