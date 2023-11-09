Щоб зробити тісто пухким, сучасні господині додають до борошна розпушувач. Але що робити, якщо його немає?

Щоб знати, чим можна замінити розпушувач, треба розуміти, що це таке та які його складові. Факти ICTV допоможуть розібратися та підібрати найкращі варіанти для випічки.

Що таке розпушувач для тіста

Розпушувач — порошок для випікання, який складається з соди та кислого компонента, з яким вона реагує. Його додають у тісто, коли кислі компоненти не використовуються. Розпушувач допомагає тісту краще підійматися, надає випічці пористу структуру, м’якість та гарний смак.

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Щоб підібрати замінник розпушувачу, необхідно знати, як він працює. Допомагає тісту стати пухким вуглекислий газ, що виділяється внаслідок хімічної реакції під час поєднання соди й лимонної кислоти. Тому важливо підібрати саме ті замінники, які виділятимуть вуглекислий газ, тобто повторюватимуть реакцію в кулінарному розпушувачі.

Розгляньмо, чим можна замінити розпушувач:

Сода може замінити розпушувач у пропорціях 1:1. Підходить для бісквітного, здобного, пісочного, заварного тіста, якщо у складі є кислі продукти. Соду можна додавати в чистому вигляді, гасити оцтом не варто.

може замінити розпушувач у пропорціях 1:1. Підходить для бісквітного, здобного, пісочного, заварного тіста, якщо у складі є кислі продукти. Соду можна додавати в чистому вигляді, гасити оцтом не варто. Сода та оцет — якщо в тісті немає кислих складників, соду треба погасити оцтом. Інакше вона не встигне розкластися і тісто матиме неприємний запах. Достатньо додати пів чайної ложки соди, гашеної оцтом. Такий замінник розпушувача підходить для бісквітного, здобного, пісочного та заварного тіста. Вводити гашену соду в тісто потрібно швидко, щоб вуглекислий газ не випарувався, й одразу випікати.

— якщо в тісті немає кислих складників, соду треба погасити оцтом. Інакше вона не встигне розкластися і тісто матиме неприємний запах. Достатньо додати пів чайної ложки соди, гашеної оцтом. Такий замінник розпушувача підходить для бісквітного, здобного, пісочного та заварного тіста. Вводити гашену соду в тісто потрібно швидко, щоб вуглекислий газ не випарувався, й одразу випікати. Газована вода дуже добре наповнює тісто вуглекислим газом. Замініть просту воду в рецепті сильногазованою. Її можна додавати замість розпушувача у заварне, здобне, прісне та тісто, яке роблять на воді.

дуже добре наповнює тісто вуглекислим газом. Замініть просту воду в рецепті сильногазованою. Її можна додавати замість розпушувача у заварне, здобне, прісне та тісто, яке роблять на воді. Алкоголь — цей замінник розпушувача підходить лише для дріжджового та пісочного тіста. З алкогольним розпушувачем тісто стане пухким та матиме тонкий аромат. Пропорції: на 1 кг тіста додайте 1 столову ложку алкоголю.

Знаючи, чим замінити розпушувач та які продукти для цього необхідні, можна з легкістю приготувати альтернативу в домашніх умовах. Водночас він вийде недорогим та без хімічних добавок.