Рибні котлети — дуже проста в приготуванні страва, адже для неї підійде будь-який вид риби. Факти ICTV підготували покроковий рецепт приготування рибних котлет.

Рибні котлети: інгредієнти

Для рибного фаршу можна використовувати будь-який улюблений вид риби: хек, минтай, тріску тощо.

Для приготування рибних котлет знадобляться такі продукти:

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рибне філе — 400 г;

яйця — 1 шт;

батон — 150 г;

цибуля — 1 шт;

молоко — 200 мл;

сіль, спеції — на смак.

Як приготувати рибні котлети

Щоб рибні котлети вийшли смачними та соковитими, під час приготування дотримуйтесь такого порядку дій:

Візьміть філе риби, помийте та наріжте на невеликі шматки. Замочіть батон в молоці. Цибулю наріжте великими шматками. Приготуйте рибний фарш, перемоловши нарізану рибу, цибулю та розм’яклий батон. В отриману суміш додайте сіль та спеції на свій смак. Вбийте яйце та добре вимішайте рибний фарш. Сформуйте котлетки та підсмажте на розігрітій пательні до золотистої скоринки.

Якщо хочете отримати більш легку страву, спробуйте відварити рибні котлети або запекти в духовці.

Подавайте страву з улюбленим гарніром, сметаною або овочами.

Смачного!