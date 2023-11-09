Рибні котлети — дуже проста в приготуванні страва, адже для неї підійде будь-який вид риби. Факти ICTV підготували покроковий рецепт приготування рибних котлет.
Рибні котлети: інгредієнти
Для рибного фаршу можна використовувати будь-який улюблений вид риби: хек, минтай, тріску тощо.
Для приготування рибних котлет знадобляться такі продукти:
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- рибне філе — 400 г;
- яйця — 1 шт;
- батон — 150 г;
- цибуля — 1 шт;
- молоко — 200 мл;
- сіль, спеції — на смак.
Як приготувати рибні котлети
Щоб рибні котлети вийшли смачними та соковитими, під час приготування дотримуйтесь такого порядку дій:
- Візьміть філе риби, помийте та наріжте на невеликі шматки.
- Замочіть батон в молоці.
- Цибулю наріжте великими шматками.
- Приготуйте рибний фарш, перемоловши нарізану рибу, цибулю та розм’яклий батон.
- В отриману суміш додайте сіль та спеції на свій смак.
- Вбийте яйце та добре вимішайте рибний фарш.
- Сформуйте котлетки та підсмажте на розігрітій пательні до золотистої скоринки.
Якщо хочете отримати більш легку страву, спробуйте відварити рибні котлети або запекти в духовці.
Подавайте страву з улюбленим гарніром, сметаною або овочами.
Смачного!