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Котлети з фаршу: рецепти соковитих котлет на будь-який смак

15 Січня 2024, 14:09
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Котлети з фаршу

Котлети з фаршу – це класика, яка до вподоби як дорослим, так і дітям. І не дарма! Рецепти котлет з фаршу дуже прості, а приготувати їх можна на сковороді, в духовці, пароварці або в мультиварці.

Пропонуємо перевірені часом та досвідченими господинями рецепти м’ясних котлет з фаршу. Фарш можна брати будь-який, до вашого смаку: курячий, свиний, яловичий або асорті.

Але спочатку, розкажемо, як правильно приготувати котлети з фаршу, щоб вони були соковиті, м’які та пухкенькі.

Зараз дивляться
  • Обирайте якісний свіжий фарш, без хрящиків тощо. Але домашній фарш звісно буде найкращим варіантом.
  • М’ясний фарш повинен бути не дуже жирний, але й не сухий. В жирний фарш бажано додати 1 невелику терту на дрібній тертці картоплину, а в сухий – трохи меленого сала або підсмажені на олії овочі (цибулю та моркву).
  • Експерти рекомендують готовий м’ясний фарш покласти на 20-40 хвилин в холодильник, а вже потім готувати котлети.
  • Щоб котлети мали приємний вигляд після смаження, їх можна запанірувати в борошні або панірувальних сухарях.
  • Для того, щоб котлети вийшли пухкими, деякі господині додають манну крупу. На 1 кг готового м’ясного фаршу за рецептом достатньо буде 1 ст. л. манної крупи.
  • Щоб котлети вийшли ароматні, обов’язково додавайте в фарш цибулю та декілька зубків часнику.

Як приготувати котлети з фаршу на сковороді

Інгредієнти:

  • м’ясний або курячий фарш – 800 кг
  • цибулина велика – 1 шт.
  • яйце – 2 шт.
  • булочка “Малятко” або окраєць батона – 1 шт.
  • молоко – 0,5 склянки
  • часник –  1-2 зубки
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку
  • борошно або сухарі – для панірування
  • олія – для смаження

Приготування:

  1. Булочку або батон нарізаємо і замочуємо у молоці. Залишаємо на 5-10 хвилин. Потім пропускаємо через м’ясорубку або збиваємо блендером.
  2. Почищену цибулину разом з часником пропускаємо через м’ясорубку або збиваємо за допомогою блендера.
  3. В миску викладаємо фарш, цибулю з часником, замочений хліб, яйця. Солимо, перчимо до смаку і гарно перемішуємо.
  4. Фарш накриваємо плівкою для харчових продуктів і ставимо в холодильник на 20-30 хвилин.
  5. Потім формуємо котлети, за бажанням паніруємо в борошні або сухарях.
  6. Смажимо на розігрітій олії з обох боків до готовності (по 7-8 хвилин з кожного боку).

Якщо робите котлети з курячого або індичого фаршу, цибулю можна класти менше.

Як приготувати котлети з фаршу в духовці

Інгредієнти:

  • м’ясний або курячий (індичий) фарш – 800 кг
  • цибулина велика – 1 шт.
  • морква смажена на олії – 2-3 ст. л.
  • яйце – 2 шт.
  • булочка “Малятко” або окраєць батона – 1 шт.
  • молоко – 0,5 склянки
  • часник –  1-2 зубки
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку
  • олія – для смаження

Приготування:

  1. Замочений в молоці хліб пропускаємо через м’ясорубку разом з цибулею та смаженою морковою.
  2. Додаємо пропущений через прес часник, фарш, яйця, сіль, перець та гарно перемішуємо.
  3. Деко застеляємо пергаментним папером і злегка змащуємо олією.
  4. Потім формуємо котлети і викладаємо їх на деко.
  5. Запікаємо котлети у духовці за 180 °С 30-35 хвилини.

У котлетний фарш можна додати тертий твердий сир.

Перед запіканням в духовці котлети можна обсмажити на олії до золотавого кольору.

Котлети з будь-якого фаршу можна заморозити для подальшого використання. Зазвичай рекомендують котлети перед приготування не розморожувати.

Ці рецепти м’ясних котлет з фаршу гарантують неперевершений смак, поживність та соковитість. І найкраще в тому, що ви можете обирати, як їх готувати – на сковороді, в духовці або іншими способами. То ж вирушаймо до кухні, що приготувати котлети з фаршу та насолодитися чудовим смаком домашніх котлет.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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