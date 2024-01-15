Котлети з фаршу – це класика, яка до вподоби як дорослим, так і дітям. І не дарма! Рецепти котлет з фаршу дуже прості, а приготувати їх можна на сковороді, в духовці, пароварці або в мультиварці.
Пропонуємо перевірені часом та досвідченими господинями рецепти м’ясних котлет з фаршу. Фарш можна брати будь-який, до вашого смаку: курячий, свиний, яловичий або асорті.
Але спочатку, розкажемо, як правильно приготувати котлети з фаршу, щоб вони були соковиті, м’які та пухкенькі.
- Обирайте якісний свіжий фарш, без хрящиків тощо. Але домашній фарш звісно буде найкращим варіантом.
- М’ясний фарш повинен бути не дуже жирний, але й не сухий. В жирний фарш бажано додати 1 невелику терту на дрібній тертці картоплину, а в сухий – трохи меленого сала або підсмажені на олії овочі (цибулю та моркву).
- Експерти рекомендують готовий м’ясний фарш покласти на 20-40 хвилин в холодильник, а вже потім готувати котлети.
- Щоб котлети мали приємний вигляд після смаження, їх можна запанірувати в борошні або панірувальних сухарях.
- Для того, щоб котлети вийшли пухкими, деякі господині додають манну крупу. На 1 кг готового м’ясного фаршу за рецептом достатньо буде 1 ст. л. манної крупи.
- Щоб котлети вийшли ароматні, обов’язково додавайте в фарш цибулю та декілька зубків часнику.
Як приготувати котлети з фаршу на сковороді
Інгредієнти:
- м’ясний або курячий фарш – 800 кг
- цибулина велика – 1 шт.
- яйце – 2 шт.
- булочка “Малятко” або окраєць батона – 1 шт.
- молоко – 0,5 склянки
- часник – 1-2 зубки
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- борошно або сухарі – для панірування
- олія – для смаження
Приготування:
- Булочку або батон нарізаємо і замочуємо у молоці. Залишаємо на 5-10 хвилин. Потім пропускаємо через м’ясорубку або збиваємо блендером.
- Почищену цибулину разом з часником пропускаємо через м’ясорубку або збиваємо за допомогою блендера.
- В миску викладаємо фарш, цибулю з часником, замочений хліб, яйця. Солимо, перчимо до смаку і гарно перемішуємо.
- Фарш накриваємо плівкою для харчових продуктів і ставимо в холодильник на 20-30 хвилин.
- Потім формуємо котлети, за бажанням паніруємо в борошні або сухарях.
- Смажимо на розігрітій олії з обох боків до готовності (по 7-8 хвилин з кожного боку).
Якщо робите котлети з курячого або індичого фаршу, цибулю можна класти менше.
Як приготувати котлети з фаршу в духовці
Інгредієнти:
- м’ясний або курячий (індичий) фарш – 800 кг
- цибулина велика – 1 шт.
- морква смажена на олії – 2-3 ст. л.
- яйце – 2 шт.
- булочка “Малятко” або окраєць батона – 1 шт.
- молоко – 0,5 склянки
- часник – 1-2 зубки
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- олія – для смаження
Приготування:
- Замочений в молоці хліб пропускаємо через м’ясорубку разом з цибулею та смаженою морковою.
- Додаємо пропущений через прес часник, фарш, яйця, сіль, перець та гарно перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментним папером і злегка змащуємо олією.
- Потім формуємо котлети і викладаємо їх на деко.
- Запікаємо котлети у духовці за 180 °С 30-35 хвилини.
У котлетний фарш можна додати тертий твердий сир.
Перед запіканням в духовці котлети можна обсмажити на олії до золотавого кольору.
Котлети з будь-якого фаршу можна заморозити для подальшого використання. Зазвичай рекомендують котлети перед приготування не розморожувати.
Ці рецепти м’ясних котлет з фаршу гарантують неперевершений смак, поживність та соковитість. І найкраще в тому, що ви можете обирати, як їх готувати – на сковороді, в духовці або іншими способами. То ж вирушаймо до кухні, що приготувати котлети з фаршу та насолодитися чудовим смаком домашніх котлет.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.