Котлети з фаршу – це класика, яка до вподоби як дорослим, так і дітям. І не дарма! Рецепти котлет з фаршу дуже прості, а приготувати їх можна на сковороді, в духовці, пароварці або в мультиварці.

Пропонуємо перевірені часом та досвідченими господинями рецепти м’ясних котлет з фаршу. Фарш можна брати будь-який, до вашого смаку: курячий, свиний, яловичий або асорті.

Але спочатку, розкажемо, як правильно приготувати котлети з фаршу, щоб вони були соковиті, м’які та пухкенькі.

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Обирайте якісний свіжий фарш, без хрящиків тощо. Але домашній фарш звісно буде найкращим варіантом.

М’ясний фарш повинен бути не дуже жирний, але й не сухий. В жирний фарш бажано додати 1 невелику терту на дрібній тертці картоплину, а в сухий – трохи меленого сала або підсмажені на олії овочі (цибулю та моркву).

Експерти рекомендують готовий м’ясний фарш покласти на 20-40 хвилин в холодильник, а вже потім готувати котлети.

Щоб котлети мали приємний вигляд після смаження, їх можна запанірувати в борошні або панірувальних сухарях.

Для того, щоб котлети вийшли пухкими, деякі господині додають манну крупу. На 1 кг готового м’ясного фаршу за рецептом достатньо буде 1 ст. л. манної крупи.

Щоб котлети вийшли ароматні, обов’язково додавайте в фарш цибулю та декілька зубків часнику.

Як приготувати котлети з фаршу на сковороді

Інгредієнти:

м’ясний або курячий фарш – 800 кг

цибулина велика – 1 шт.

яйце – 2 шт.

булочка “Малятко” або окраєць батона – 1 шт.

молоко – 0,5 склянки

часник – 1-2 зубки

сіль, мелений чорний перець – до смаку

борошно або сухарі – для панірування

олія – для смаження

Приготування:

Булочку або батон нарізаємо і замочуємо у молоці. Залишаємо на 5-10 хвилин. Потім пропускаємо через м’ясорубку або збиваємо блендером. Почищену цибулину разом з часником пропускаємо через м’ясорубку або збиваємо за допомогою блендера. В миску викладаємо фарш, цибулю з часником, замочений хліб, яйця. Солимо, перчимо до смаку і гарно перемішуємо. Фарш накриваємо плівкою для харчових продуктів і ставимо в холодильник на 20-30 хвилин. Потім формуємо котлети, за бажанням паніруємо в борошні або сухарях. Смажимо на розігрітій олії з обох боків до готовності (по 7-8 хвилин з кожного боку).

Якщо робите котлети з курячого або індичого фаршу, цибулю можна класти менше.

Як приготувати котлети з фаршу в духовці

Інгредієнти:

м’ясний або курячий (індичий) фарш – 800 кг

цибулина велика – 1 шт.

морква смажена на олії – 2-3 ст. л.

яйце – 2 шт.

булочка “Малятко” або окраєць батона – 1 шт.

молоко – 0,5 склянки

часник – 1-2 зубки

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

Приготування:

Замочений в молоці хліб пропускаємо через м’ясорубку разом з цибулею та смаженою морковою. Додаємо пропущений через прес часник, фарш, яйця, сіль, перець та гарно перемішуємо. Деко застеляємо пергаментним папером і злегка змащуємо олією. Потім формуємо котлети і викладаємо їх на деко. Запікаємо котлети у духовці за 180 °С 30-35 хвилини.

У котлетний фарш можна додати тертий твердий сир. Перед запіканням в духовці котлети можна обсмажити на олії до золотавого кольору.

Котлети з будь-якого фаршу можна заморозити для подальшого використання. Зазвичай рекомендують котлети перед приготування не розморожувати.

Ці рецепти м’ясних котлет з фаршу гарантують неперевершений смак, поживність та соковитість. І найкраще в тому, що ви можете обирати, як їх готувати – на сковороді, в духовці або іншими способами. То ж вирушаймо до кухні, що приготувати котлети з фаршу та насолодитися чудовим смаком домашніх котлет.

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