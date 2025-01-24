Котлеты из фарша – это классика, которая нравится как взрослым, так и детям. И не зря! Рецепты котлет из фарша очень просты, а приготовить их можно на сковороде, в духовке, пароварке или в мультиварке.

Предлагаем проверенные временем и опытными хозяйками рецепты мясных котлет из фарша. Фарш можно брать любой, по вашему вкусу: куриный, свиной, говяжий или ассорти.

Но сначала расскажем, как правильно приготовить котлеты из фарша, чтобы они были сочные, мягкие и пухленькие.

Сейчас смотрят

Выбирайте качественный свежий фарш, без хрящиков и так далее. Но домашний фарш конечно будет лучшим вариантом.

Мясной фарш должен быть не очень жирный, но и не сухой. В жирный фарш желательно добавить 1 небольшую тертую на мелкой терке картофелину, а в сухой – немного молотого сала или поджаренные на масле овощи (лук и морковь).

Эксперты рекомендуют готовый мясной фарш положить на 20-40 минут в холодильник, а уже потом готовить котлеты.

Чтобы котлеты имели приятный вид после жарки, их можно запанировать в муке или панировочных сухарях.

Для того, чтобы котлеты получились рыхлыми, некоторые хозяйки добавляют манную крупу. На 1 кг готового мясного фарша по рецепту достаточно будет 1 ст. л. манной крупы.

Чтобы котлеты были ароматными, обязательно добавляйте в фарш лук и несколько зубков чеснока.

Как приготовить котлеты из фарша на сковороде

Ингредиенты:

мясной или куриный фарш – 800 г

луковица крупная – 1 шт.

яйцо – 2 шт.

булочка “Малятко” или краюшка батона – 1 шт.

молоко – 0,5 стакана

чеснок – 1-2 зубчика

соль, молотый черный перец – по вкусу

мука или сухари – для панировки

растительное масло – для жарки

Приготовление:

Булочку или батон нарезаем и замачиваем в молоке. Оставляем на 5-10 минут. Затем пропускаем через мясорубку или взбиваем блендером. Почищенную луковицу вместе с чесноком пропускаем через мясорубку или взбиваем с помощью блендера. В миску выкладываем фарш, лук с чесноком, замоченный хлеб, яйца. Солим, перчим по вкусу и хорошо перемешиваем. Фарш накрываем пленкой для пищевых продуктов и ставим в холодильник на 20-30 минут. Затем формируем котлеты, по желанию панируем в муке или сухарях. Жарим на разогретом масле с обеих сторон до готовности (по 7-8 минут с каждой стороны).

Если делаете котлеты из куриного или индюшиного фарша, лук можно класть меньше.

Как приготовить котлеты из фарша в духовке

Ингредиенты:

мясной или куриный (индюшиный) фарш – 800 кг

луковица крупная – 1 шт.

морковь жареная на растительном масле – 2-3 ст. л.

яйцо – 2 шт.

булочка “Малятко” или краюшка батона – 1 шт.

молоко – 0,5 стакана

чеснок – 1-2 зубчика

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло – для смазывания противня

Приготовление:

Замоченный в молоке хлеб пропускаем через мясорубку вместе с луком и жареной морковью. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, фарш, яйца, соль, перец и хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментной бумагой и слегка смазываем маслом. Затем формируем котлеты и выкладываем их на противень. Запекаем котлеты в духовке при 180°С 30-35 минут.

В котлетный фарш можно добавить тертый твердый сыр. Перед запеканием в духовке котлеты можно обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Котлеты из любого фарша можно заморозить для дальнейшего использования. Обычно рекомендуют котлеты перед приготовлением не размораживать.

Эти рецепты мясных котлет из фарша гарантируют непревзойденный вкус, питательность и сочность. И лучше всего в том, что вы можете выбирать, как их готовить – на сковороде, в духовке или другими способами. Так что отправляемся на кухню, чтобы приготовить котлеты из фарша и насладиться восхитительным вкусом домашних котлет.

Читайте также: Диетические куриные котлеты с кабачком