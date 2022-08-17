Фарш для куриных котлет можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно. Для этого лучше использовать куриное филе или мясо бедер, вкуснее буде, если взять микс из нескольких видов куриного мяса.

Кабачок тщательно помойте и отрежьте 250 г.

Если кабачок молодой, его можно не чистить. Если же более зрелый, нужно срезать кожуру и вынуть семена.

Натрите кабачок на крупной терке. Выложите натертые кабачки в миску и добавьте куриный фарш.

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Вбейте в миску с фаршем и кабачком яйцо, добавьте 2 ст. ложки панировочных сухарей, соль и перец по вкусу.

Тщательно перемешайте фарш и сформируйте небольшие котлеты. У вас должно получиться 12-14 штук.

Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом, выложите сформированные котлеты. Налейте в форму воды примерно на высоту 1 см от дна.

Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Источник: Евгений Клопотенко