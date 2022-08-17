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Їжа

Дієтичні курячі котлети з кабачком

17 Серпня 2022, 19:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
котлеты
Джерело: Depositphotos

Фарш для курячих котлет можна придбати готовий, а можна зробити самостійно. Для цього краще використовувати куряче філе або м’ясо стегон, смачніше буде, якщо взяти мікс із кількох видів курячого м’яса.

Інгредієнти:

  • 800 г курячого фаршу
  • 250 г кабачка
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів
  • 1 ст. л. соняшникової олії
  • за смаком|сіль| і перець

Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів.

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Кабачок ретельно помийте і відріжте 250 г.

Якщо кабачок молодий, його можна не чистити. Якщо ж зріліший, потрібно зрізати шкірку і вийняти насіння.

Натріть кабачок на великій тертці. Викладіть натерті кабачки в миску та додайте курячий фарш.

Вбийте в миску з фаршем та кабачком яйце, додайте 2 ст. ложки панірувальних сухарів, сіль та перець за смаком.

Ретельно перемішайте фарш та сформуйте невеликі котлети. У вас має вийти 12-14 штук.

Форму для запікання змастіть олією, викладіть сформовані котлети. Налийте у форму води приблизно на висоту 1 см від дна.

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Накрийте фольгою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Джерело: Євген Клопотенко

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