Фарш для курячих котлет можна придбати готовий, а можна зробити самостійно. Для цього краще використовувати куряче філе або м’ясо стегон, смачніше буде, якщо взяти мікс із кількох видів курячого м’яса.
Інгредієнти:
- 800 г курячого фаршу
- 250 г кабачка
- 1 яйце
- 2 ст. л. панірувальних сухарів
- 1 ст. л. соняшникової олії
- за смаком|сіль| і перець
Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів.
Кабачок ретельно помийте і відріжте 250 г.
Якщо кабачок молодий, його можна не чистити. Якщо ж зріліший, потрібно зрізати шкірку і вийняти насіння.
Натріть кабачок на великій тертці. Викладіть натерті кабачки в миску та додайте курячий фарш.
Вбийте в миску з фаршем та кабачком яйце, додайте 2 ст. ложки панірувальних сухарів, сіль та перець за смаком.
Ретельно перемішайте фарш та сформуйте невеликі котлети. У вас має вийти 12-14 штук.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть сформовані котлети. Налийте у форму води приблизно на висоту 1 см від дна.
Накрийте фольгою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
Джерело: Євген Клопотенко