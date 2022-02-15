Малюки полюбляють солодке, проте печиво та цукерки можуть шкодити здоров’ю. Для них треба готувати корисні солодощі.

Факти ICTV підготували рецепти здорових десерти для дітей.

Кокосове печиво

⁣⁣Інгредієнти

1 курячий білок⁣⁣⠀

50-60 г кокосової стружки⁣⁣

Приготування

Білок відокремити від жовтка. Збити його до стійкої пінки та додати кокосову стружку. Сформувати печиво. Випікати 10 хвилин за температури 180 градусів.

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Печиво Зірочка

Інгредієнти

250 г борошна

125 г вершкового масла

90 г цукрової пудри

2 жовтки

1 г солі

ванільний цукор

Приготування

Борошно перетерти з охолодженим маслом. Додати цукрову пудру, ванілін та сіль. Влити жовтки. Замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку та залишити в холодильнику на дві години. Вирізати з тіста за допомогою форми зірочки, на один кутик покласти горішок та загорнути. Випікати за температурі 180 градусів 5-7 хвилин.

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Яблучне печиво

Інгредієнти

150 г яблук

40 г фініків

140 г борошна

10 г кокосове масла

1/2 ч. л. соди

кориця за смаком

Приготування

Яблука натерти. Фініки подрібнити. З’єднати всі складові. Наприкінці додати соду, погашену лимоном. Сформувати печиво. Випікати 30-40 хвилин за температури 180 градусів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дієтолог Юля Шевчук (@yulia_dietolog)

Щоб печиво було кориснішим, треба додавати менше цукру. Пшеничне борошно замінити на рисове чи вівсяне.