Малюки полюбляють солодке, проте печиво та цукерки можуть шкодити здоров’ю. Для них треба готувати корисні солодощі.
Факти ICTV підготували рецепти здорових десерти для дітей.
Кокосове печиво
Інгредієнти
- 1 курячий білок⠀
- 50-60 г кокосової стружки
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Приготування
- Білок відокремити від жовтка.
- Збити його до стійкої пінки та додати кокосову стружку.
- Сформувати печиво.
- Випікати 10 хвилин за температури 180 градусів.
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Печиво Зірочка
Інгредієнти
- 250 г борошна
- 125 г вершкового масла
- 90 г цукрової пудри
- 2 жовтки
- 1 г солі
- ванільний цукор
Приготування
- Борошно перетерти з охолодженим маслом.
- Додати цукрову пудру, ванілін та сіль.
- Влити жовтки.
- Замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку та залишити в холодильнику на дві години.
- Вирізати з тіста за допомогою форми зірочки, на один кутик покласти горішок та загорнути.
- Випікати за температурі 180 градусів 5-7 хвилин.
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Яблучне печиво
Інгредієнти
- 150 г яблук
- 40 г фініків
- 140 г борошна
- 10 г кокосове масла
- 1/2 ч. л. соди
- кориця за смаком
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Приготування
- Яблука натерти.
- Фініки подрібнити.
- З’єднати всі складові.
- Наприкінці додати соду, погашену лимоном.
- Сформувати печиво.
- Випікати 30-40 хвилин за температури 180 градусів.
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Щоб печиво було кориснішим, треба додавати менше цукру. Пшеничне борошно замінити на рисове чи вівсяне.