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Топ-3 здорових десерти для дітей. Як приготувати – покрокові рецепти

15 Лютого 2022, 16:13
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
печиво
Джерело: Pixabay

Малюки полюбляють солодке, проте печиво та цукерки можуть шкодити здоров’ю. Для них треба готувати корисні солодощі.

Факти ICTV підготували рецепти здорових десерти для дітей.

Кокосове печиво

⁣⁣Інгредієнти

  • 1 курячий білок⁣⁣⠀
  • 50-60 г кокосової стружки⁣⁣
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Приготування

  1. Білок відокремити від жовтка.
  2. Збити його до стійкої пінки та додати кокосову стружку.
  3. Сформувати печиво.
  4. Випікати 10 хвилин за температури 180 градусів.

 

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Печиво Зірочка

Інгредієнти

  • 250 г борошна
  • 125 г вершкового масла
  • 90 г цукрової пудри
  • 2 жовтки
  • 1 г солі
  • ванільний цукор

Приготування

  1. Борошно перетерти з охолодженим маслом.
  2. Додати цукрову пудру, ванілін та сіль.
  3. Влити жовтки.
  4. Замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку та залишити в холодильнику на дві години.
  5. Вирізати з тіста за допомогою форми зірочки, на один кутик покласти горішок та загорнути.
  6. Випікати за температурі 180 градусів 5-7 хвилин.

 

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Яблучне печиво

Інгредієнти

  • 150 г яблук
  • 40 г фініків
  • 140 г борошна
  • 10 г кокосове масла
  • 1/2 ч. л. соди
  • кориця за смаком
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Приготування

  1. Яблука натерти.
  2. Фініки подрібнити.
  3. З’єднати всі складові.
  4. Наприкінці додати соду, погашену лимоном.
  5. Сформувати печиво.
  6. Випікати 30-40 хвилин за температури 180 градусів.

 

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Публикация от Дієтолог Юля Шевчук (@yulia_dietolog)

Щоб печиво було кориснішим, треба додавати менше цукру. Пшеничне борошно замінити на рисове чи вівсяне.

Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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