Малыши любят сладкое, однако печенье и конфеты могут вредить здоровью. Для них нужно готовить полезные сладости.

Факты ICTV подготовили рецепты здоровых десертов для детей.

Кокосовое печенье

⁣⁣Ингредиенты

1 куриный белок⁣⁣⠀

50-60 г кокосовой стружки⁣⁣

Приготовление

Белок отделить от желтка. Взбить его до стойкой пенки и добавить кокосовую стружку. Сформировать печенье. Выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.

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Печенье Звездочка

Ингредиенты

250 г муки

125 г сливочного масла

90 г сахарной пудры

2 желтка

1 г соли

ванильный сахар

Приготовление

Муку перетереть с охлажденным маслом. Добавить сахарную пудру, ванилин и соль. Влить желтки. Замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и оставить в холодильнике на два часа. Вырезать из теста с помощью формы звездочки, на один угол положить орешек и завернуть. Выпекать при температуре 180 градусов 5-7 минут.

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Яблочное печенье

Ингредиенты

150 г яблок

40 г фиников

140 г муки

10 г кокосового масла

1/2 ч. л. соды

корица по вкусу

Приготовление

Яблоки натереть. Финики измельчить. Соединить все составляющие. В конце добавить соду, погашенную лимоном. Сформировать печенье. Выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дієтолог Юля Шевчук (@yulia_dietolog)

Чтобы печенье было более полезным, нужно добавлять меньше сахара. Пшеничную муку заменить рисовой или овсяной.