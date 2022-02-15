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Еда

Топ-3 здоровых десерта для детей. Как приготовить — пошаговые рецепты

15 февраля 2022, 16:13
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
печиво
Источник: Pixabay

Малыши любят сладкое, однако печенье и конфеты могут вредить здоровью. Для них нужно готовить полезные сладости.

Факты ICTV подготовили рецепты здоровых десертов для детей.

Кокосовое печенье

⁣⁣Ингредиенты

  • 1 куриный белок⁣⁣⠀
  • 50-60 г кокосовой стружки⁣⁣
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Приготовление

  1. Белок отделить от желтка.
  2. Взбить его до стойкой пенки и добавить кокосовую стружку.
  3. Сформировать печенье.
  4. Выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.

 

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Публикация от Детские рецепты|Материнство|NL (@kateryna_kryvun)

Печенье Звездочка

Ингредиенты

  • 250 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • 90 г сахарной пудры
  • 2 желтка
  • 1 г соли
  • ванильный сахар

Приготовление

  1. Муку перетереть с охлажденным маслом.
  2. Добавить сахарную пудру, ванилин и соль.
  3. Влить желтки.
  4. Замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и оставить в холодильнике на два часа.
  5. Вырезать из теста с помощью формы звездочки, на один угол положить орешек и завернуть.
  6. Выпекать при температуре 180 градусов 5-7 минут.

 

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Публикация от ІТАЛІЯ????????/РЕЦЕПТИ????/ЛАЙФ????/ (@smachna_italia_)

Яблочное печенье

Ингредиенты

  • 150 г яблок
  • 40 г фиников
  • 140 г муки
  • 10 г кокосового масла
  • 1/2 ч. л. соды
  • корица по вкусу
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Приготовление

  1. Яблоки натереть.
  2. Финики измельчить.
  3. Соединить все составляющие.
  4. В конце добавить соду, погашенную лимоном.
  5. Сформировать печенье.
  6. Выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов.

 

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Публикация от Дієтолог Юля Шевчук (@yulia_dietolog)

Чтобы печенье было более полезным, нужно добавлять меньше сахара. Пшеничную муку заменить рисовой или овсяной.

Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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