Малыши любят сладкое, однако печенье и конфеты могут вредить здоровью. Для них нужно готовить полезные сладости.
Факты ICTV подготовили рецепты здоровых десертов для детей.
Кокосовое печенье
Ингредиенты
- 1 куриный белок⠀
- 50-60 г кокосовой стружки
Читайте также:Диетическое печенье на кефире – простой рецепт
Приготовление
- Белок отделить от желтка.
- Взбить его до стойкой пенки и добавить кокосовую стружку.
- Сформировать печенье.
- Выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Печенье Звездочка
Ингредиенты
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- 90 г сахарной пудры
- 2 желтка
- 1 г соли
- ванильный сахар
Приготовление
- Муку перетереть с охлажденным маслом.
- Добавить сахарную пудру, ванилин и соль.
- Влить желтки.
- Замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и оставить в холодильнике на два часа.
- Вырезать из теста с помощью формы звездочки, на один угол положить орешек и завернуть.
- Выпекать при температуре 180 градусов 5-7 минут.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Яблочное печенье
Ингредиенты
- 150 г яблок
- 40 г фиников
- 140 г муки
- 10 г кокосового масла
- 1/2 ч. л. соды
- корица по вкусу
Читайте также:Диетическое овсяное печенье — 3 лучших рецепта
Приготовление
- Яблоки натереть.
- Финики измельчить.
- Соединить все составляющие.
- В конце добавить соду, погашенную лимоном.
- Сформировать печенье.
- Выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Чтобы печенье было более полезным, нужно добавлять меньше сахара. Пшеничную муку заменить рисовой или овсяной.