Рыбные котлеты — очень простое в приготовлении блюдо, ведь для него подойдет любой вид рыбы. Факты ICTV подготовили пошаговый рецепт приготовления рыбных котлет.

Рыбные котлеты: ингредиенты

Для рыбного фарша можно использовать любой любимый вид рыбы: хек, минтай, треску и так далее.

Для приготовления рыбных котлет понадобятся такие продукты:

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рыбное филе — 400 г;

яйца — 1 шт;

батон — 150 г;

лук — 1 шт;

молоко — 200 мл;

соль, специи — по вкусу.

Как приготовить рыбные котлеты

Чтобы рыбные котлеты получились вкусными и сочными, во время приготовления придерживайтесь следующего порядка действий:

Возьмите филе рыбы, помойте и нарежьте на небольшие куски. Замочите батон в молоке. Лук нарежьте крупными кусками. Приготовьте рыбный фарш, перемолов нарезанную рыбу, лук и размягченный батон. В полученную смесь добавьте соль и специи по своему вкусу. Вбейте яйцо и хорошо вымешайте рыбный фарш. Сформируйте котлетки и поджарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Если хотите получить более легкое блюдо, попробуйте отварить рыбные котлеты или запечь в духовке.

Подавайте блюдо с любимым гарниром, сметаной или овощами.

Приятного аппетита!