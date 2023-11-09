Рыбные котлеты — очень простое в приготовлении блюдо, ведь для него подойдет любой вид рыбы. Факты ICTV подготовили пошаговый рецепт приготовления рыбных котлет.
Рыбные котлеты: ингредиенты
Для рыбного фарша можно использовать любой любимый вид рыбы: хек, минтай, треску и так далее.
Для приготовления рыбных котлет понадобятся такие продукты:
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- рыбное филе — 400 г;
- яйца — 1 шт;
- батон — 150 г;
- лук — 1 шт;
- молоко — 200 мл;
- соль, специи — по вкусу.
Как приготовить рыбные котлеты
Чтобы рыбные котлеты получились вкусными и сочными, во время приготовления придерживайтесь следующего порядка действий:
- Возьмите филе рыбы, помойте и нарежьте на небольшие куски.
- Замочите батон в молоке.
- Лук нарежьте крупными кусками.
- Приготовьте рыбный фарш, перемолов нарезанную рыбу, лук и размягченный батон.
- В полученную смесь добавьте соль и специи по своему вкусу.
- Вбейте яйцо и хорошо вымешайте рыбный фарш.
- Сформируйте котлетки и поджарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.
Если хотите получить более легкое блюдо, попробуйте отварить рыбные котлеты или запечь в духовке.
Подавайте блюдо с любимым гарниром, сметаной или овощами.
Приятного аппетита!
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