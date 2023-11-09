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Еда

Как приготовить рыбные котлеты: пошаговый рецепт

9 ноября 2023, 13:08
Юлия Гайдук редакторка ленты
котлети тарілка соус
Источник: Pixabay

Рыбные котлеты — очень простое в приготовлении блюдо, ведь для него подойдет любой вид рыбы. Факты ICTV подготовили пошаговый рецепт приготовления рыбных котлет.

Рыбные котлеты: ингредиенты

Для рыбного фарша можно использовать любой любимый вид рыбы: хек, минтай, треску и так далее.

Для приготовления рыбных котлет понадобятся такие продукты:

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  • рыбное филе — 400 г;
  • яйца — 1 шт;
  • батон — 150 г;
  • лук — 1 шт;
  • молоко — 200 мл;
  • соль, специи — по вкусу.

Как приготовить рыбные котлеты

Чтобы рыбные котлеты получились вкусными и сочными, во время приготовления придерживайтесь следующего порядка действий:

  1. Возьмите филе рыбы, помойте и нарежьте на небольшие куски.
  2. Замочите батон в молоке.
  3. Лук нарежьте крупными кусками.
  4. Приготовьте рыбный фарш, перемолов нарезанную рыбу, лук и размягченный батон.
  5. В полученную смесь добавьте соль и специи по своему вкусу.
  6. Вбейте яйцо и хорошо вымешайте рыбный фарш.
  7. Сформируйте котлетки и поджарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Если хотите получить более легкое блюдо, попробуйте отварить рыбные котлеты или запечь в духовке.

Подавайте блюдо с любимым гарниром, сметаной или овощами.

Приятного аппетита!

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