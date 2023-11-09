Если нет возможности получить этот важный витамин от солнца, можно обратиться за помощью к пище.

Хотя на самом деле пищевых продуктов, которые естественно содержат витамин D, немного, как утверждает Оливия Тарантино, бакалавр биологических наук, специалист по здоровому питанию.

Тем не менее, сейчас пищевая промышленность выпускает и хлопья, и соки, и молочные продукты, обогащенные в процессе производства витамином D.

Сейчас смотрят

Диетолог все же считает, что стоит отдавать предпочтение продуктам, которые являются природными источниками витамина D.

Рыбий жир: в чайной ложке 75% суточной нормы

Рыбий жир получают из тканей жирной рыбы, то есть, включив его в свой рацион, можно воспользоваться преимуществами омега-3 жирных кислот, даже не употребляя рыбу.

По данным клиники Мейо, рыбий жир помогает уменьшить боль у пациентов с артритом, регулирует артериальное давление и холестерин, а также снижает риск сердечных заболеваний.

В одной чайной ложке рыбьего жира содержится около 75% суточной нормы витамина D.

Морской окунь — польза и вкус

Независимо от того, жарите ли вы эту рыбу на сковороде, запекаете или бросаете на гриль, съев порцию морского окуня, вы получите 32% вашей суточной нормы.

Эта рыба мягкая и хорошо сочетается с разнообразными овощами.

Рыбные консервы — тоже источник витамина D

Если нет возможности достать свежую или замороженную морскую рыбу, воспользуйтесь рыбными консервами. Это простой и доступный способ получить дополнительное количество витамина D, в частности, для здоровья костей.

Конечно, консервы сложно назвать здоровой пищей, но, что касается пополнения организма витамином D, это определенный выход для многих людей, поскольку обеспечивает 48% суточной нормы солнечного витамина.

Не отказывайтесь от красного мяса

Свиные ребрышки — жареные, запеченные, тушеные — могут дать 15%, вяленая ветчина — 11% суточной нормы витамина D.

Относительно ветчины есть предостережения. Ведь она изготавливается путем консервирования мяса с такими веществами, как сахар, соль и нитраты, а обработанное красное мясо лучше потреблять в умеренных количествах из-за его связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями и различными видами рака.

Однако, если вы время от времени наслаждаетесь мясом, например, вяленой ветчиной или свиными ребрышками — пусть и небольшую дозу витамина D все же получаете.

Греческий йогурт — на завтрак

Греческий йогурт тоже может дать небольшой заряд витамина D — одна стандартная упаковка содержит 9% суточной нормы витамина.

Вроде бы совсем небольшое количество, но его легко повысить, добавив немного обогащенных витамином D хлопьев.

Яйца ускоряют метаболизм

Яйца обеспечивают белок и холин — питательное вещество, необходимое для нормального метаболизма, здоровой мышечной ткани, для поддержания на высоком уровне когнитивных функций, но яйца также считаются продуктом, содержащим витамин D.

Только в одном яйце — 8% суточной нормы. Однако, это количество можно удвоить, добавив к яйцу ветчину и сыр.

Сыр чеддер — белок плюс кальций, плюс витамин D

Возможно, в этом сыре не так уж и много витамина D, однако диетологи относят этот сыр к продуктам, которые могут восполнить недостаток солнечного витамина в рационе. Один кусочек даст примерно 5% суточной нормы.

Еще одно преимущество этого сыра в том, что в дополнение к маленькой порции витамина можно получить большую порцию белка и кальция.

Источник: Eat Tthis, Not That