В последние недели во всех регионах Украины регистрируется экстремально высокая температура воздуха. От жары страдают все, а особенно люди с хроническими заболеваниями, пожилые, маленькие дети, а также те, кто работает под открытым небом.
Как помочь организму выдержать жару, рассказал врач-гастроэнтеролог к.м.н. Олег Швец.
Как пить в жару
Во-первых, чтобы выдержать жару, важно соблюдать правила употребления жидкости:
- Всегда держите воду в запасе. Учитывайте возможные проблемы с водоснабжением в военное время.
- Если испытываете жажду – пейте. Именно так организм подает сигнал о необходимости обновления водного баланса.
- Среднесуточная норма потребления жидкости: 2-2,5 л/сутки.
- Выбирайте обычную питьевую воду (без кислого, щелочного, горького или иного привкуса вследствие чрезмерной минерализации).
- Употребляйте первые блюда.
- Ограничьте количество чая и кофе. Они не утоляют жажду.
- Ограничьте употребление фруктового сока до 150-200 мл в сутки. В них много сахара, а от сладкого и алкоголя нужно отказаться.
Что есть в жару
В жаркие дни готовьте легкие блюда: овощные, злаковые. Отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, бобовым и орехам с семечками.
Помните, что огурцы, арбузы, лук, сельдерей, шпинат и разнообразная зелень способствуют насыщению организма водой.
Может показаться странным, но тарелка горячего супа (не на мясном бульоне) к вечеру также будет способствовать более легкому переносу высоких температур.
Употребляйте меньше пищи в жаркие дни, особенно жирного мяса и богатых углеводами продуктов.
Контролируйте объемы блюд и их количество в жаркие дни, не переедайте, не ешьте мяса и продуктов богатых углеводами.
Специи помогут
Специи, такие как каенский перец и куркума, улучшают кровообращение и помогают лучше переносить жару. А острые блюда способствуют охлаждению нашего организма из-за потоотделения.
Следуя этим рекомендациям, вы снизите риски ухудшения самочувствия при температурах, достигающих 30 градусов по Цельсию.