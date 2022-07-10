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Как пережить жару: топ-3 рекомендации диетолога

10 июля 2022, 18:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Олег Швец гастроэнтеролог, диетолог
Как пережить жару: топ-3 рекомендации диетолога
Источник: Depositphotos

В последние недели во всех регионах Украины регистрируется экстремально высокая температура воздуха. От жары страдают все, а особенно люди с хроническими заболеваниями, пожилые, маленькие дети, а также те, кто работает под открытым небом.

Как помочь организму выдержать жару, рассказал врач-гастроэнтеролог к.м.н. Олег Швец.

Как пить в жару

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Во-первых, чтобы выдержать жару, важно соблюдать правила употребления жидкости:

  • Всегда держите воду в запасе. Учитывайте возможные проблемы с водоснабжением в военное время.
  • Если испытываете жажду – пейте. Именно так организм подает сигнал о необходимости обновления водного баланса.
  • Среднесуточная норма потребления жидкости: 2-2,5 л/сутки.
  • Выбирайте обычную питьевую воду (без кислого, щелочного, горького или иного привкуса вследствие чрезмерной минерализации).
  • Употребляйте первые блюда.
  • Ограничьте количество чая и кофе. Они не утоляют жажду.
  • Ограничьте употребление фруктового сока до 150-200 мл в сутки. В них много сахара, а от сладкого и алкоголя нужно отказаться.

Что есть в жару

В жаркие дни готовьте легкие блюда: овощные, злаковые. Отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, бобовым и орехам с семечками.

Помните, что огурцы, арбузы, лук, сельдерей, шпинат и разнообразная зелень способствуют насыщению организма водой.

Может показаться странным, но тарелка горячего супа (не на мясном бульоне) к вечеру также будет способствовать более легкому переносу высоких температур.

Употребляйте меньше пищи в жаркие дни, особенно жирного мяса и богатых углеводами продуктов.

Контролируйте объемы блюд и их количество в жаркие дни, не переедайте, не ешьте мяса и продуктов богатых углеводами.

Специи помогут

Специи, такие как каенский перец и куркума, улучшают кровообращение и помогают лучше переносить жару. А острые блюда способствуют охлаждению нашего организма из-за потоотделения.

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Следуя этим рекомендациям, вы снизите риски ухудшения самочувствия при температурах, достигающих 30 градусов по Цельсию.

Источник
Минздрав
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