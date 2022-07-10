Останніми тижнями в усіх регіонах України реєструється екстремально висока температура повітря. Від спеки страждають всі, а особливо люди з хронічними захворюваннями, літні, маленькі діти, а також ті, хто працює просто неба.

Як допомогти організму витримати спеку, розповів лікар-гастроентеролог к.м.н. Олег Швець.

Як пити в спеку

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По-перше, щоб витримати спеку, важливо дотримуватися правил вживання рідини:

Завжди тримайте воду в запасі. Зважайте на можливі проблеми із водопостачанням у воєнний час. Якщо відчуваєте спрагу – пийте. Саме так організм подає сигнал про необхідність відновлення водного балансу. Середньодобова норма споживання рідини: 2-2,5 л на добу. Надавайте перевагу звичайній питній воді (без кислого, лужного, гіркого або іншого присмаку внаслідок надмірної мінералізації). Вживайте перші страви. Обмежте кількість чаю та кави. Вони не втамовують спрагу. Обмежте вживання фруктового соку до 150-200 мл на добу. У них багато цукру, а від солодкого та від алкоголю потрібно відмовитися.

Що їсти в спеку

У спекотні дні готуйте страви легкі: овочеві, злакові. Віддавайте перевагу свіжім овочам та фруктам, бобовим та горіхам з насінням.

Пам’ятаймо, що огірки, кавуни, цибуля, селера, шпинат та різноманітна зелень сприяють насиченню організму водою.

Може видатися дивним, але тарілка гарячого супу (не на м’ясному бульйоні) надвечір також сприятиме легшому перенесенню високих температур.

Споживайте менше їжі у спекотні дні, особливо жирного м’яса та багатих на вуглеводи продуктів.

Контролюйте об’єми страв і їхню кількість в спекотні дні, не переїдайте, не їжте м’яса та продуктів багатих на вуглеводи.

Спеції допоможуть

Спеції, такі як каєннський перець та куркума, поліпшують кровообіг та допомагають краще переносити спеку. А гострі страви сприяють охолодженню нашого організму через потовиділення.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви знизите ризики погіршення самопочуття за температур, що досягають 30 градусів за Цельсієм.