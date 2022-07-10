Останніми тижнями в усіх регіонах України реєструється екстремально висока температура повітря. Від спеки страждають всі, а особливо люди з хронічними захворюваннями, літні, маленькі діти, а також ті, хто працює просто неба.
Як допомогти організму витримати спеку, розповів лікар-гастроентеролог к.м.н. Олег Швець.
Як пити в спеку
По-перше, щоб витримати спеку, важливо дотримуватися правил вживання рідини:
- Завжди тримайте воду в запасі. Зважайте на можливі проблеми із водопостачанням у воєнний час.
- Якщо відчуваєте спрагу – пийте. Саме так організм подає сигнал про необхідність відновлення водного балансу.
- Середньодобова норма споживання рідини: 2-2,5 л на добу.
- Надавайте перевагу звичайній питній воді (без кислого, лужного, гіркого або іншого присмаку внаслідок надмірної мінералізації).
- Вживайте перші страви.
- Обмежте кількість чаю та кави. Вони не втамовують спрагу.
- Обмежте вживання фруктового соку до 150-200 мл на добу. У них багато цукру, а від солодкого та від алкоголю потрібно відмовитися.
Що їсти в спеку
У спекотні дні готуйте страви легкі: овочеві, злакові. Віддавайте перевагу свіжім овочам та фруктам, бобовим та горіхам з насінням.
Пам’ятаймо, що огірки, кавуни, цибуля, селера, шпинат та різноманітна зелень сприяють насиченню організму водою.
Може видатися дивним, але тарілка гарячого супу (не на м’ясному бульйоні) надвечір також сприятиме легшому перенесенню високих температур.
Споживайте менше їжі у спекотні дні, особливо жирного м’яса та багатих на вуглеводи продуктів.
Контролюйте об’єми страв і їхню кількість в спекотні дні, не переїдайте, не їжте м’яса та продуктів багатих на вуглеводи.
Спеції допоможуть
Спеції, такі як каєннський перець та куркума, поліпшують кровообіг та допомагають краще переносити спеку. А гострі страви сприяють охолодженню нашого організму через потовиділення.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви знизите ризики погіршення самопочуття за температур, що досягають 30 градусів за Цельсієм.