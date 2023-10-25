Чтобы с наступлением холодной сырой погоды стимулировать иммунитет, повысить устойчивость организма к вирусным заболеваниям и улучшить терморегуляцию, лучше всего подойдет контрастный душ.

Вместе с врачом-терапевтом Яной Гимановой разберемся, с чего лучше всего начинать и каких основных правил придерживаться.

— Этот метод повышает сопротивляемость организма заболеваниям, прежде всего простудным, — отмечает Гиманова.

При этом, по словам врача, укрепляется нервная система человека, активизируется обмен веществ в организме, улучшается деятельность сердца, легких и других органов.

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Как и с чего начинать закаливание

Врач подчеркивает, прежде чем заняться закаливанием, проконсультируйтесь с семейным врачом.

Только после общего осмотра и при отсутствии хронических заболеваний, которые являются противопоказаниями для закаливания, вам дадут зеленый свет. После посещения врача важно выбрать те виды закаливания, с которых будете начинать.

— Я бы советовала начинать с утреннего и вечернего умывания водой на несколько градусов холоднее, чем обычно, — говорит врач.

Важно помнить! Смысл закаливания — в постепенном привыкании организма к пониженной температуре воды при выполнении процедур и постепенном увеличении их продолжительности.

К примеру, контрастный душ следует начинать с горячей воды и заканчивать холодной.

Сначала обливайте только ноги. Чередуйте горячую (1,5 мин.) и холодную воду (40 сек.). Горячая вода расширяет сосуды, а холодная сужает.

Принимайте контрастный душ до 5 мин. После — хорошо разотрите тело махровым полотенцем.

Избегайте чрезмерного охлаждения. Процедура должна быть регулярной.

— Не вздумайте мыть голову холодной водой, потому что может повыситься артериальное давление, — предостерегает врач.

Когда лучше начинать закаливание

Лучше это делать, конечно, летом, но и теперь, осенью, водные процедуры принесут пользу. К контрастному душу можно добавить обтирания с постепенным снижением температуры. Делать их стоит тогда, когда душ, по разным причинам, невозможен.

Противопоказания:

болезни органов дыхания (туберкулез легких — активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема, бронхит);

заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, простатит);

заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

дерматологические заболевания с травматизацией кожи (псориаз, наличие обширных послеожоговых рубцов);

заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, гипертония);

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит).

Польза от закаливания

Закаливание делает организм устойчивым к переохлаждению и к простудным и некоторым другим заболеваниям.

— Тело дольше может само себя согреть при низких температурах окружающей среды, — объясняет Яна Гиманова.

По словам врача, также ускоряется обмен веществ и повышается сопротивляемость организма к меняющимся условиям внешней среды.

К тому же закаливание улучшает самочувствие и работоспособность, улучшает настроение и снижает уровень стресса.