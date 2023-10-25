Чтобы с наступлением холодной сырой погоды стимулировать иммунитет, повысить устойчивость организма к вирусным заболеваниям и улучшить терморегуляцию, лучше всего подойдет контрастный душ.
Вместе с врачом-терапевтом Яной Гимановой разберемся, с чего лучше всего начинать и каких основных правил придерживаться.
— Этот метод повышает сопротивляемость организма заболеваниям, прежде всего простудным, — отмечает Гиманова.
При этом, по словам врача, укрепляется нервная система человека, активизируется обмен веществ в организме, улучшается деятельность сердца, легких и других органов.
Как и с чего начинать закаливание
Врач подчеркивает, прежде чем заняться закаливанием, проконсультируйтесь с семейным врачом.
Только после общего осмотра и при отсутствии хронических заболеваний, которые являются противопоказаниями для закаливания, вам дадут зеленый свет. После посещения врача важно выбрать те виды закаливания, с которых будете начинать.
— Я бы советовала начинать с утреннего и вечернего умывания водой на несколько градусов холоднее, чем обычно, — говорит врач.
Важно помнить! Смысл закаливания — в постепенном привыкании организма к пониженной температуре воды при выполнении процедур и постепенном увеличении их продолжительности.
К примеру, контрастный душ следует начинать с горячей воды и заканчивать холодной.
Сначала обливайте только ноги. Чередуйте горячую (1,5 мин.) и холодную воду (40 сек.). Горячая вода расширяет сосуды, а холодная сужает.
Принимайте контрастный душ до 5 мин. После — хорошо разотрите тело махровым полотенцем.
Избегайте чрезмерного охлаждения. Процедура должна быть регулярной.
— Не вздумайте мыть голову холодной водой, потому что может повыситься артериальное давление, — предостерегает врач.
Когда лучше начинать закаливание
Лучше это делать, конечно, летом, но и теперь, осенью, водные процедуры принесут пользу. К контрастному душу можно добавить обтирания с постепенным снижением температуры. Делать их стоит тогда, когда душ, по разным причинам, невозможен.
Противопоказания:
- болезни органов дыхания (туберкулез легких — активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема, бронхит);
- заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, простатит);
- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- дерматологические заболевания с травматизацией кожи (псориаз, наличие обширных послеожоговых рубцов);
- заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, гипертония);
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит).
Польза от закаливания
Закаливание делает организм устойчивым к переохлаждению и к простудным и некоторым другим заболеваниям.
— Тело дольше может само себя согреть при низких температурах окружающей среды, — объясняет Яна Гиманова.
По словам врача, также ускоряется обмен веществ и повышается сопротивляемость организма к меняющимся условиям внешней среды.
К тому же закаливание улучшает самочувствие и работоспособность, улучшает настроение и снижает уровень стресса.