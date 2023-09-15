Диетологи считают, что самый ценный осенний овощ — тыква. Вещества, которые она содержит, снижают холестерин, повышают иммунитет, улучшают зрение и работу сердца, легких, почек, репродуктивной системы. Перечень можно продолжать продолжать.

Этот овощ сказочно богат витаминами, минералами и питательными веществами.

Доктор медицинских наук, эксперт Кэтлин Зелман рассказала, что будет происходить с вашим телом и организмом, если вы включите в свой рацион блюда из тыквы и даже тыквенные семечки.

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Улучшится зрение

Тыква, как и другие овощи оранжевого цвета, содержит значительное количество бета-каротина. Этот антиоксидант превращается в организме в витамин А, который играет важную роль в защите организма от микробов.

Бета-каротин также полезен для здоровья глаз, поскольку всего одна порция тыквы содержит более 200% рекомендуемой суточной нормы витамина А.

Регулярное употребление тыквы может способствовать улучшению зрения, особенно в условиях недостаточного освещения.

Снизится риск развития рака

Витамин А, который содержится в тыкве, способен бороться с вредными свободными радикалами, которые повреждают клетки.

Кроме того, витамин А влияет на работу репродуктивной системы и способствует здоровому функционированию сердца, легких и почек.

Важно отметить, что употребление витамина А в добавках не приведет к таким же положительным результатам.

Укрепится иммунитет

Тыква содержит не только бета-каротин, но и другие полезные вещества, такие как витамин С, витамин Е, железо и фолиевую кислоту, которые способствуют укреплению иммунной системы.

Увеличение потребления тыквы может помочь иммунным клеткам работать эффективнее, защищая организм от болезнетворных микробов и способствуя более быстрому заживлению ран.

Нормализуется давление

Насыщенный оранжевый цвет тыквы также является признаком того, что она богата калием. Это имеет решающее значение для снижения артериального давления.

— Несоленые тыквенные семечки также богаты минералами и растительными стеролами, которые повышают уровень “хорошего” холестерина и помогают снизить артериальное давление, — добавляет Кэтлин Зелман.

Источник: Web Md