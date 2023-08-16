Молодой человек пожаловался врачам на боль в ноге, отеки и скованность движений. Специалисты с удивлением диагностировали давно забытую болезнь — цингу.

При осмотре врач отметил множественные точечные кровоизлияния по всей левой ноге, особенно большой синяк был на лодыжке.

Сначала думали, что причина — в тромбозе глубоких вен, однако обследование, включая допплерографию, это не подтвердило.

Поскольку пациент сообщил, что не ест фруктов или овощей из-за боязни спровоцировать аллергическую реакцию, врачи решили проверили уровень витамина С в его крови.

И были шокированы: при норме 23-114 микромоль на литр, содержание витамина С в крови мужчины было меньше пяти микромоль. Это и натолкнуло на диагноз — цинга.

Случай настолько редкий, что врачи его описали в научном журнале.

Как в современном мире можно подхватить это заболевание, характеризующееся нарушением обменных процессов на фоне острого дефицита витамина С?

Оказалось, что молодой американец имел фобию по отношению к пищевой аллергии и практически полностью отказался от употребления фруктов и овощей.

Через некоторое время его левая нога начала болеть и на ней стали появляться синяки. Уже потом, когда установленный диагноз подтвердился, врачи объяснили пациенту, что при дефиците витамина С часто страдает опорно-двигательный аппарат и развивается склонность к кровотечениям (особенно десен).

Симптомы болезни прошли в течение нескольких дней после начала приема внутрь аскорбиновой кислоты в дозе 1000 миллиграммов.

Источник и фото: BMJ Journals