Молодий чоловік поскаржився лікарям на біль у нозі, набряки та скутість рухів. Фахівці з подивом діагностували давно забуту хворобу – цингу.

Під час огляду лікар відзначив множинні точкові крововиливи по всій лівій нозі, особливо великий синець був на щиколотці.

Спочатку думали, що причина – у тромбозі глибоких вен, проте обстеження, включно з доплерографією, це не підтвердило.

Оскільки пацієнт повідомив, що не їсть фруктів або овочів через острах спровокувати алергічну реакцію, лікарі вирішили перевірили рівень вітаміну С у його крові.

І були шоковані: при нормі 23-114 мікромоль на літр, уміст вітаміну С у крові чоловіка був меншим за п’ять мікромоль. Це й наштовхнуло на діагноз – цинга.

Випадок настільки рідкісний, що лікарі його описали в науковому журналі.

Як у сучасному світі можна підхопити це захворювання, що характеризується порушенням обмінних процесів на тлі гострого дефіциту вітаміну С?

Виявилося, що молодий американець мав фобію стосовно харчової алергії і практично повністю відмовився від вживання фруктів і овочів.

Через деякий час його ліва нога почала боліти, і на ній з’явилися синці. Уже потім, коли встановлений діагноз підтвердився, лікарі пояснили пацієнту, що при дефіциті вітаміну С часто страждає опорно-руховий апарат і розвивається схильність до кровотеч (особливо ясен).

Симптоми хвороби минули протягом кількох днів після початку приймання аскорбінової кислоти в дозі 1000 міліграмів.

Джерело і фото: BMJ Journals