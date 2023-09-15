Дієтологи вважають, що найцінніший осінній овоч – гарбуз. Речовини, які він містить, знижують холестерин, підвищують імунітет, покращують зір і роботу серця, легень, нирок, репродуктивної системи. Перелік можна продовжувати.

Цей овоч казково багатий на вітаміни, мінерали і поживні речовини.

Докторка медичних наук, експертка Кетлін Зелман розказала, що буде відбуватися з вашим тілом і організмом, якщо ви включите в свій раціон страви із гарбуза і навіть гарбузове насіння..

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Покращиться зір

Гарбуз, як і інші овочі помаранчевого кольору, містить значну кількість бета-каротину. Цей антиоксидант перетворюється в організмі на вітамін А, який відіграє важливу роль у захисті організму від мікробів.

Бета-каротин також корисний для здоров’я очей, оскільки всього одна порція гарбуза містить понад 200% рекомендованої добової норми вітаміну А.

Регулярне вживання гарбуза може сприяти поліпшенню зору, особливо в умовах недостатнього освітлення.

Знизиться ризик розвитку раку

Вітамін А, який міститься в гарбузі, здатний боротися зі шкідливими вільними радикалами, які пошкоджують клітини.

Крім того, вітамін А впливає на роботу репродуктивної системи та сприяє здоровому функціонуванню серця, легень і нирок.

Важливо зазначити, що вживання вітаміну А у добавках не призведе до таких самих позитивних результатів.

Зміцниться імунітет

Гарбуз містить не тільки бета-каротин, а й інші корисні речовини, як-от вітамін С, вітамін Е, залізо та фолієву кислоту, які сприяють зміцненню імунної системи.

Збільшення споживання гарбуза може допомогти імунним клітинам працювати ефективніше, захищаючи організм від хвороботворних мікробів і сприяючи швидшому загоєнню ран.

Нормалізується тиск

Насичений помаранчевий колір гарбуза також є ознакою того, що він багатий на калій. Це має вирішальне значення для зниження артеріального тиску.

– Несолоне гарбузове насіння також багате на мінерали та рослинні стероли, які підвищують рівень “хорошого” холестерину і допомагають знизити артеріальний тиск, – додає Кетлін Зелман.

Джерело: Web Md