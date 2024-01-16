Экстренная медицинская помощь — это критические медицинские мероприятия, направленные на немедленное сохранение жизни и здоровья лиц, находящихся в состоянии срочной угрозы из-за болезни или травмы. Такое определение дают на сайте Министерства здравоохранения.

В Минздраве напомнили, как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь и нужно ли за нее платить.

Как вызвать экстренную медицинскую помощь

Обращаться по номеру 103 нужно немедленно, если появляются следующие симптомы:

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отсутствие дыхания или его затреднение;

признаки массивного кровотечения;

невыносимая болевая симптоматика в спине, плечах, челюсти;

потеря сознания или его спутанность;

признаки инфаркта

Эти признаки являются сигналом для немедленного обращения за медпомощью. Однако если вы чувствуете потребность в помощи специалиста с другими симптомами, не медлите, звоните 103.

Что нужно сказать диспетчеру:

фамилия, пол, возраст больного;

максимально точное описание жалоб и состояния лица;

точный адрес вызова.

Отвечать на все вопросы диспетчера нужно четко и спокойно.

Перед приездом медиков подготовьте паспорт и медицинскую документацию.

Вызывать экстренную медицинскую помощь следует только в случаях крайней необходимости. Фальшивые случаи наказываются штрафом.

Надо ли платить за экстренную медицинскую помощь

В Минздраве отмечают — экстренная медпомощь полностью бесплатна для всех пациентов.

Если у вас требовали оплату за экстренную медицинскую помощь, вы имеете право подать письменную жалобу в Департамент здравоохранения и Национальную службу здоровья Украины.

Обращаться можно через контакт-центр по номеру 16-77, письмом по адресу пр-т Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073 или по электронной почте на info@nszu.gov.ua.

Форма обращения также доступна на сайте НСЗУ.