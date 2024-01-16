Экстренная медицинская помощь — это критические медицинские мероприятия, направленные на немедленное сохранение жизни и здоровья лиц, находящихся в состоянии срочной угрозы из-за болезни или травмы. Такое определение дают на сайте Министерства здравоохранения.
В Минздраве напомнили, как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь и нужно ли за нее платить.
Как вызвать экстренную медицинскую помощь
Обращаться по номеру 103 нужно немедленно, если появляются следующие симптомы:
- отсутствие дыхания или его затреднение;
- признаки массивного кровотечения;
- невыносимая болевая симптоматика в спине, плечах, челюсти;
- потеря сознания или его спутанность;
- признаки инфаркта, инсульта и другие состояния, которые угрожают жизни и здоровью.
Эти признаки являются сигналом для немедленного обращения за медпомощью. Однако если вы чувствуете потребность в помощи специалиста с другими симптомами, не медлите, звоните 103.
Что нужно сказать диспетчеру:
- фамилия, пол, возраст больного;
- максимально точное описание жалоб и состояния лица;
- точный адрес вызова.
Отвечать на все вопросы диспетчера нужно четко и спокойно.
Перед приездом медиков подготовьте паспорт и медицинскую документацию.
Вызывать экстренную медицинскую помощь следует только в случаях крайней необходимости. Фальшивые случаи наказываются штрафом.
Надо ли платить за экстренную медицинскую помощь
В Минздраве отмечают — экстренная медпомощь полностью бесплатна для всех пациентов.
Если у вас требовали оплату за экстренную медицинскую помощь, вы имеете право подать письменную жалобу в Департамент здравоохранения и Национальную службу здоровья Украины.
Обращаться можно через контакт-центр по номеру 16-77, письмом по адресу пр-т Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073 или по электронной почте на info@nszu.gov.ua.
Форма обращения также доступна на сайте НСЗУ.