Інфаркт міокарда або, як його ще називають, серцевий напад зазвичай трапляється раптово. Людина хапається за серце і відчуває сильний біль.

Це загрозливий для життя стан, адже частина серця перестає отримувати кровопостачання і внаслідок цього наш мотор не може виконувати свої функції.

Зазвичай це трапляється тоді, коли просвіт коронарних судин звужується до критичного рівня, а інколи і зовсім перекривається через кров’яний згусток, чи з інших причин.

Зараз дивляться

Кардіологиня Марія Павленко наголошує, якщо такий стан триває понад 40 хвилин, це може призвести до значного пошкодження серцевого мʼязу. Навіть до його повного незворотного відмирання.

Як же розпізнати інфаркт міокарда, щоб вчасно і адекватно зреагувати на проблему?

Лікарка називає найбільш поширені та характерні симптоми інфаркту міокарда:

біль у грудній клітці. Він може бути різним – тиск, печіння або стиснення в грудній клітці. Також біль може відчуватися не тільки в області грудей, але й віддавати у ліву руку, плече, шию, щелепи та спину;

пришвидшене важке дихання, задишка;

пришвидшене серцебиття;

незвична втома, що раптово накотилася;

нудота або відчуття дискомфорту в животі;

підвищена пітливість. Піт може бути холодним;

напад тривожності, страху смерті;

запаморочення, втрата свідомості.

Кардіологиня каже, що прояви можуть бути досить різними, в залежності від віку, наявності хронічних захворювань, статі. У чоловіків серцеві напади стаються частіше, ніж у жінок.

Відіграє роль і генетична схильність – якщо найближчі родичі мали інфаркт, що стався у них до 55 років, це підвищує ризик серцевого нападу у їхніх нащадків.

Марина Павленко наголошує, що найменша підозра на інфаркт – у вас самого, чи у людини, що поруч, – вимагає негайного виклику швидкої. Час має критичне значення.

Більшість смертей унаслідок інфаркту міокарда стаються до приїзду в лікарню. Чим раніше буде надано кваліфіковану допомогу, тим більше шансів у хворого.

Що робити до приїзду швидкої

Зберігати спокій, сісти або лягти, припіднявши верхню частину тіла.

Забезпечити вільний доступ до свіжого повітря — відкрити вікно та розстібнути одяг, який може обмежувати дихання.

Якщо немає алергії чи інших протипоказань, можна прийняти таблетку аспірину.

При втраті свідомості та зупинці дихання, необхідно забезпечити людину штучною вентиляцією легень за допомогою методів серцево-легеневої реанімації.

Зараз цьому вчать усіх охочих.

На жаль, допомогти собі чи людині, у якої стався серцевий напад, підручними способами в домашніх умовах неможливо.

Відновити прохідність коронарних судин можуть лише в умовах стаціонару.

Джерело: Бережи себе