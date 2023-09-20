Инфаркт миокарда или, как его еще называют, сердечный приступ обычно случается внезапно. Человек хватается за сердце и испытывает сильную боль.

Это угрожающее для жизни состояние, ведь часть сердца перестает получать кровоснабжение и вследствие этого наш мотор не может выполнять свои функции.

Обычно это случается, когда просвет коронарных сосудов сужается до критического уровня, а иногда и вовсе перекрывается из-за кровяного сгустка, или по другим причинам.

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Кардиолог Мария Павленко отмечает, если такое состояние длится более 40 минут, это может привести к значительному повреждению сердечной мышцы. Даже к ее полному необратимому отмиранию.

Как же распознать инфаркт миокарда, чтобы вовремя и адекватно среагировать на проблему?

Врач называет наиболее распространенные и характерные симптомы инфаркта миокарда:

боль в грудной клетке. Она может быть разной — давление, жжение или сжатие в грудной клетке. Также боль может ощущаться не только в области груди, но и отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсти и спину;

ускоренное тяжелое дыхание, одышка;

учащенное сердцебиение;

необычная внезапно навалившаяся усталость;

тошнота или ощущение дискомфорта в животе;

повышенная потливость. Пот может быть холодным;

приступ тревожности, страха смерти;

головокружение, потеря сознания.

Кардиолог говорит, что проявления могут быть достаточно разными, в зависимости от возраста, наличия хронических заболеваний, пола. У мужчин сердечные приступы происходят чаще, чем у женщин.

Играет роль и генетическая предрасположенность — если ближайшие родственники имели инфаркт, произошедший у них до 55 лет, это повышает риск сердечного приступа у их потомков.

Марина Павленко отмечает, что малейшее подозрение на инфаркт — у вас самого, или у человека, который рядом, — требует немедленного вызова скорой. Время имеет критическое значение.

Большинство смертей вследствие инфаркта миокарда происходят до приезда в больницу. Чем раньше будет оказана квалифицированная помощь, тем больше шансов у больного.

Что делать до приезда скорой

Сохранять спокойствие, сесть или лечь, приподняв верхнюю часть тела.

Обеспечить свободный доступ к свежему воздуху — открыть окно и расстегнуть одежду, которая может ограничивать дыхание.

Если нет аллергии или других противопоказаний, можно принять таблетку аспирина.

При потере сознания и остановке дыхания, необходимо обеспечить человека искусственной вентиляцией легких с помощью методов сердечно-легочной реанимации.

Сейчас этому учат всех желающих.

К сожалению, помочь себе или человеку, у которого случился сердечный приступ, подручными способами в домашних условиях невозможно.

Восстановить проходимость коронарных сосудов могут только в условиях стационара.

Источник: Бережи себе