Екстрена медична допомога – це критичні медичні заходи, спрямовані на негайне збереження життя та здоров’я осіб, що перебувають у стані термінової загрози через хворобу чи травму. Таке визначення дають на сайті Міністерства охорони здоров’я.
У МОЗ нагадали, як правильно викликати екстрену медичну допомогу та чи потрібно за неї платити.
Як викликати екстрену медичну допомогу
Звертатися за номером 103 потрібно негайно, якщо з’являються такі симптоми:
- відсутність дихання чи його ускладнення;
- ознаки масивної кровотечі;
- нестерпна больова симптоматика в спині, плечах, щелепі;
- втрата свідомості або її сплутаність;
- ознаки інфаркту, інсульту та інші стани, які загрожують життю та здоров’ю.
Ці ознаки є сигналом для негайного звернення по меддопомогу. Однак якщо ви відчуваєте потреби у допомозі фахівця з іншими симптомами, не зволікайте, телефонуйте 103.
Що потрібно сказати диспетчеру:
- прізвище, стать, вік хворого;
- максимально точний опис скарг та стану особи;
- точну адресу виклику.
Відповідати на всі запитання диспетчера потрібно чітко та спокійно.
Перед приїздом медиків підготуйте паспорт та медичну документацію.
Викликати екстрену медичну допомогу слід тільки у випадках крайньої необхідності. Фальшиві випадки караються штрафом.
Чи треба платити за екстрену медичну допомогу
У МОЗ наголошують – екстрена меддопомога повністю безоплатна для всіх пацієнтів.
Якщо у вас вимагали оплату за екстрену медичну допомогу, ви маєте право подати письмову скаргу до Департаменту охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України.
Звертатися можна через контакт-центр за номером 16-77, листом за адресою пр-т Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073 або електронною поштою на info@nszu.gov.ua.
Форма звернення також доступна на сайті НСЗУ.