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Как правильно закапывать глаза каплями – инструкция офтальмолога

22 января 2024, 11:51
Ирина Игнатова редакторка ленты
краплі для очей

Как правильно закапывать капли в глаза, в каком положении это лучше делать и нужно ли закрывать глаза. О том, как правильно закапывать глаза, Факты ICTV узнавали у врача-офтальмолога Виктории Галько.

Как правильно закапывать глаза каплями

По словам доктора, чтобы процедура была безболезненной, а ее результат – эффективным, нужно соблюдать определенные правила. Правильно закапывать глаза нужно таким образом:

  1. Вымойте тщательно руки перед процедурой.
  2. Подготовьте салфетку.
  3. Лягте удобно или сядьте, слегка запрокинув голову назад.
  4. Проводите процедуру с осторожностью, чтобы не травмировать глаз.
  5. Поднимите флакон на высоту около 3 см от века и не касайтесь им ресниц или век.
  6. Оттяните указательным пальцем нижнее веко, пока между глазом и веком не появится кармашек, в который должен попасть препарат.
  7. Нажмите аккуратно на флакон, чтобы капля медленно упала куда нужно.
  8. Закройте глаза, недолго посидите или полежите не моргая.
  9. Промокните остатки капель на коже салфеткой.

– Детям, и особенно младенцам, проводить процедуру лучше, когда малыш лежит, – объяснила Галько.

Как закапывать глаза – советы врача

По словам доктора, следует обратить внимание на такие моменты:

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  • если назначено более одного препарата для закапывания, интервал между применением капель должен составлять не менее 15 минут;
  • предельно важно соблюдать рекомендованную дозу и следить, чтобы капля попала на слизистую глаза, в противном случае нужно повторить процедуру;
  • строго необходимо хранить глазные капли в условиях, указанных в инструкции к препарату;
  • внимательно проверяйте срок годности препаратов, особенно после вскрытия флакона, часто это всего 1 месяц;
  • обязательно применяйте препараты, которые были выписаны врачом, даже при выборе простых увлажняющих средств, любой препарат имеет ряд противопоказаний и побочных эффектов.

– Если вы сделаете все правильно, процедура пройдет без проблем, а ожидаемый результат будет эффективным, – подытожила врач-офтальмолог.

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