Как правильно закапывать капли в глаза, в каком положении это лучше делать и нужно ли закрывать глаза. О том, как правильно закапывать глаза, Факты ICTV узнавали у врача-офтальмолога Виктории Галько.

Как правильно закапывать глаза каплями

По словам доктора, чтобы процедура была безболезненной, а ее результат – эффективным, нужно соблюдать определенные правила. Правильно закапывать глаза нужно таким образом:

Вымойте тщательно руки перед процедурой. Подготовьте салфетку.

Лягте удобно или сядьте, слегка запрокинув голову назад. Проводите процедуру с осторожностью, чтобы не травмировать глаз. Поднимите флакон на высоту около 3 см от века и не касайтесь им ресниц или век. Оттяните указательным пальцем нижнее веко, пока между глазом и веком не появится кармашек, в который должен попасть препарат. Нажмите аккуратно на флакон, чтобы капля медленно упала куда нужно. Закройте глаза, недолго посидите или полежите не моргая.

Промокните остатки капель на коже салфеткой.

– Детям, и особенно младенцам, проводить процедуру лучше, когда малыш лежит, – объяснила Галько.

Как закапывать глаза – советы врача

По словам доктора, следует обратить внимание на такие моменты:

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если назначено более одного препарата для закапывания, интервал между применением капель должен составлять не менее 15 минут;

предельно важно соблюдать рекомендованную дозу и следить, чтобы капля попала на слизистую глаза, в противном случае нужно повторить процедуру;

строго необходимо хранить глазные капли в условиях, указанных в инструкции к препарату;

внимательно проверяйте срок годности препаратов, особенно после вскрытия флакона, часто это всего 1 месяц;

обязательно применяйте препараты, которые были выписаны врачом, даже при выборе простых увлажняющих средств, любой препарат имеет ряд противопоказаний и побочных эффектов.