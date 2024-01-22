Как правильно закапывать капли в глаза, в каком положении это лучше делать и нужно ли закрывать глаза. О том, как правильно закапывать глаза, Факты ICTV узнавали у врача-офтальмолога Виктории Галько.
Как правильно закапывать глаза каплями
По словам доктора, чтобы процедура была безболезненной, а ее результат – эффективным, нужно соблюдать определенные правила. Правильно закапывать глаза нужно таким образом:
- Вымойте тщательно руки перед процедурой.
- Подготовьте салфетку.
- Лягте удобно или сядьте, слегка запрокинув голову назад.
- Проводите процедуру с осторожностью, чтобы не травмировать глаз.
- Поднимите флакон на высоту около 3 см от века и не касайтесь им ресниц или век.
- Оттяните указательным пальцем нижнее веко, пока между глазом и веком не появится кармашек, в который должен попасть препарат.
- Нажмите аккуратно на флакон, чтобы капля медленно упала куда нужно.
- Закройте глаза, недолго посидите или полежите не моргая.
- Промокните остатки капель на коже салфеткой.
– Детям, и особенно младенцам, проводить процедуру лучше, когда малыш лежит, – объяснила Галько.
Как закапывать глаза – советы врача
По словам доктора, следует обратить внимание на такие моменты:
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- если назначено более одного препарата для закапывания, интервал между применением капель должен составлять не менее 15 минут;
- предельно важно соблюдать рекомендованную дозу и следить, чтобы капля попала на слизистую глаза, в противном случае нужно повторить процедуру;
- строго необходимо хранить глазные капли в условиях, указанных в инструкции к препарату;
- внимательно проверяйте срок годности препаратов, особенно после вскрытия флакона, часто это всего 1 месяц;
- обязательно применяйте препараты, которые были выписаны врачом, даже при выборе простых увлажняющих средств, любой препарат имеет ряд противопоказаний и побочных эффектов.
– Если вы сделаете все правильно, процедура пройдет без проблем, а ожидаемый результат будет эффективным, – подытожила врач-офтальмолог.