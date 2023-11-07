Консультант-офтальмохирург Али Мирза рассказал, что люди с определенным цветом глаз на самом деле могут подвергаться большему риску развития сезонного аффективного расстройства (САР).

Сезонное аффективное расстройство — это тип депрессии, возникающий при смене времен года, обычно лета на осень или осени на зиму.

— САР обычно развивается постепенно, по мере изменения погоды, и мы переходим к более темным дням и больше времени проводим в помещении, — отметил эксперт.

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Симптомы сезонной депрессии

По словам медика, люди, страдающие от САР, могут испытывать усталость, упадок энергии и ухудшение настроения, а также трудности с концентрацией внимания, сном и изменениями в поведении, например, повышенную раздражительность.

По словам Мирзы, исследования обнаружили связь между людьми, страдающими САР, и цветом их глаз.

Так, люди с более темными глазами чаще страдают от этого заболевания.

Цвет глаз и сезонная депрессия

Глаза с более низким пигментом, такие как голубые или серые, более чувствительны к свету. По словам офтальмолога, это означает, что им не нужно поглощать столько же информации, сколько карим или темным глазам, прежде чем эта информация достигнет клеток сетчатки.

Эта специфика может потенциально повлиять на выработку мелатонина, гормона, связанного с регуляцией сна и настроения.

— Светлоглазые люди с повышенной светочувствительностью могут испытывать снижение высвобождения мелатонина осенью и зимой, что может обеспечить некоторую защиту от САР, — отметил врач.

Как уменьшить последствия САР

Лучший способ избежать симптомов САР, по словам Мирзы, это проводить больше времени на свежем воздухе, особенно в солнечные периоды. Также можно рассмотреть курс фототерапии. Но если симптомы ухудшаются, следует все же обратиться к врачу.

Источник: Express