Консультант-офтальмохірург Алі Мірза розповів, що люди з певним кольором очей насправді можуть піддаватися більшому ризику розвитку сезонного афективного розладу (САР).

Сезонний афективний розлад – це тип депресії, що виникає під час зміни пір року, зазвичай літа на осінь або осені на зиму.

– САР зазвичай розвивається поступово, у міру зміни погоди, і ми переходимо до темніших днів і більше часу проводимо в приміщенні, – зазначив експерт.

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Симптоми сезонної депресії

За словами медика, люди, які страждають від САР, можуть відчувати втому, зменшення енергії та погіршення настрою, а також труднощі з концентрацією уваги, сном і змінами в поведінці, наприклад, підвищену дратівливість.

За словами Мірзи, дослідження виявили зв’язок між людьми, які страждають на САР, і кольором їхніх очей.

Так, люди з темнішими очима частіше страждають від цього захворювання.

Колір очей і сезонна депресія

Очі з нижчим пігментом, такі як блакитні або сірі, більш чутливі до світла. За словами офтальмолога, це означає, що їм не потрібно поглинати стільки ж інформації, скільки карим або темним очам, перш ніж ця інформація досягне клітин сітківки.

Ця специфіка може потенційно вплинути на вироблення мелатоніну, гормону, пов’язаного з регуляцією сну і настрою.

– Світлоокі люди з підвищеною світлочутливістю можуть відчувати зниження вивільнення мелатоніну восени та взимку, що може забезпечити деякий захист від САР, – зазначив лікар.

Як зменшити наслідки САР

Найкращий спосіб уникнути симптомів САР, за словами Мірзи, це проводити більше часу на свіжому повітрі, особливо в сонячні періоди. Також можна розглянути курс фототерапії. Але якщо симптоми погіршуються, варто все ж таки звернутися до лікаря.

Джерело: Express