Як правильно закапувати краплі в очі, в якому положенні це краще робити і чи потрібно закривати очі. Про те, як правильно закапувати очі, Факти ICTV дізнавалися у лікарки-офтальмолога Вікторії Халько.
Як правильно закапувати очі краплями
За словами лікарки, щоб процедура була безболісною, а її результат – ефективним, потрібно дотримуватися певних правил. Правильно закапувати очі потрібно таким чином:
- Вимийте ретельно руки перед процедурою.
- Підготуйте серветку.
- Ляжте зручно або сядьте, злегка закинувши голову назад.
- Проводьте процедуру з обережністю, щоб не травмувати око.
- Підніміть флакон на висоту близько 3 см від повіки і не торкайтеся ним вій або повік.
- Відтягніть вказівним пальцем нижню повіку, поки між оком і повікою не з’явиться кишенька, до якої має потрапити препарат.
- Натисніть акуратно на флакон, щоб крапля повільно впала, куди потрібно.
- Заплющте очі, недовго посидьте або полежте, не кліпаючи.
- Промокніть залишки крапель на шкірі серветкою.
– Дітям, і особливо немовлятам, проводити процедуру краще, коли малюк лежить, – пояснила Халько.
Як закапувати очі – поради лікаря
За словами лікарки, слід звернути увагу на такі моменти:
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- якщо призначено більше одного препарату для закапування, інтервал між застосуванням крапель має становити не менше 15 хвилин;
- гранично важливо дотримуватися рекомендованої дози і стежити, щоб крапля потрапила на слизову оболонку ока, в іншому разі потрібно повторити процедуру;
- суворо необхідно зберігати очні краплі в умовах, зазначених в інструкції до препарату;
- уважно перевіряйте термін придатності препаратів, особливо після відкриття флакона, часто це лише місяць;
- обов’язково застосовуйте препарати, які були виписані лікарем, навіть при виборі простих зволожувальних засобів, будь-який препарат має низку протипоказань і побічних ефектів.
– Якщо ви зробите все правильно, тоді процедура мине без проблем, а очікуваний результат буде ефективним, – підсумувала лікарка-офтальмолог.