Як правильно закапувати краплі в очі, в якому положенні це краще робити і чи потрібно закривати очі. Про те, як правильно закапувати очі, Факти ICTV дізнавалися у лікарки-офтальмолога Вікторії Халько.

Як правильно закапувати очі краплями

За словами лікарки, щоб процедура була безболісною, а її результат – ефективним, потрібно дотримуватися певних правил. Правильно закапувати очі потрібно таким чином:

Вимийте ретельно руки перед процедурою. Підготуйте серветку.

Ляжте зручно або сядьте, злегка закинувши голову назад. Проводьте процедуру з обережністю, щоб не травмувати око. Підніміть флакон на висоту близько 3 см від повіки і не торкайтеся ним вій або повік. Відтягніть вказівним пальцем нижню повіку, поки між оком і повікою не з’явиться кишенька, до якої має потрапити препарат. Натисніть акуратно на флакон, щоб крапля повільно впала, куди потрібно. Заплющте очі, недовго посидьте або полежте, не кліпаючи.

Промокніть залишки крапель на шкірі серветкою.

– Дітям, і особливо немовлятам, проводити процедуру краще, коли малюк лежить, – пояснила Халько.

Як закапувати очі – поради лікаря

За словами лікарки, слід звернути увагу на такі моменти:

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якщо призначено більше одного препарату для закапування, інтервал між застосуванням крапель має становити не менше 15 хвилин;

гранично важливо дотримуватися рекомендованої дози і стежити, щоб крапля потрапила на слизову оболонку ока, в іншому разі потрібно повторити процедуру;

суворо необхідно зберігати очні краплі в умовах, зазначених в інструкції до препарату;

уважно перевіряйте термін придатності препаратів, особливо після відкриття флакона, часто це лише місяць;

обов’язково застосовуйте препарати, які були виписані лікарем, навіть при виборі простих зволожувальних засобів, будь-який препарат має низку протипоказань і побічних ефектів.