Как распечатать Covid-сертификат с Дії — инструкция

Как распечатать Covid-сертификат с Дії? Для украинцев обнародовали подробную пошаговую инструкцию.

Документ можно создать только при условии, если в реестрах есть все данные о двух прививках от коронавируса. Важно, чтобы они были внесены правильно.

Как сгенерировать и распечатать Covid-сертификат?

Войти в кабинет гражданина на портале diia.gov.ua На главной странице или в разделе Услуги выбрать Получить Сovid-сертификат. На первом этапе стоит проверить правильность персональных данных. Ознакомиться и подписать соглашение об обработке персональных данных КЭП или Дія.Подписью. Когда Дія найдет данные о вакцинации в реестрах, то должно прийти сообщение об этом по электронной почте. Скачать и распечатать можно из кабинета гражданина в разделах Услуги, Заказанные документы.

Сертификат о вакцинации от коронавируса — важный документ во время осеннего усиления карантина.

Он предоставляет ряд преимуществ.

Кроме того, документ позволяет выехать за границу.

Источник: Дія