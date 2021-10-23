Как распечатать Covid-сертификат с Дії — инструкция

Как распечатать Covid-сертификат с Дії? Для украинцев обнародовали подробную пошаговую инструкцию.
Документ можно создать только при условии, если в реестрах есть все данные о двух прививках от коронавируса. Важно, чтобы они были внесены правильно.
Как сгенерировать и распечатать Covid-сертификат?
- Войти в кабинет гражданина на портале diia.gov.ua. Если впервые на портале, то нужно зарегистрироваться с помощью КЭП или Дія.Подписи.
- На главной странице или в разделе Услуги выбрать Получить Сovid-сертификат. На первом этапе стоит проверить правильность персональных данных.
- Ознакомиться и подписать соглашение об обработке персональных данных КЭП или Дія.Подписью.
- Когда Дія найдет данные о вакцинации в реестрах, то должно прийти сообщение об этом по электронной почте.
- Скачать и распечатать можно из кабинета гражданина в разделах Услуги, Заказанные документы.
Сертификат о вакцинации от коронавируса — важный документ во время осеннего усиления карантина.
Он предоставляет ряд преимуществ.
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Кроме того, документ позволяет выехать за границу.
Источник: Дія