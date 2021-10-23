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Как распечатать Covid-сертификат с Дії — инструкция

23 октября 2021, 13:21 Людмила Грубнік
Как распечатать Covid-сертификат с Дії — инструкция
Источник: Dreamstime

Как распечатать Covid-сертификат с Дії? Для украинцев обнародовали подробную пошаговую инструкцию.

Документ можно создать только при условии, если в реестрах есть все данные о двух прививках от коронавируса. Важно, чтобы они были внесены правильно.

Как сгенерировать и распечатать Covid-сертификат?

  1. Войти в кабинет гражданина на портале diia.gov.ua. Если впервые на портале, то нужно зарегистрироваться с помощью КЭП или Дія.Подписи.
  2. На главной странице или в разделе Услуги выбрать Получить Сovid-сертификат. На первом этапе стоит проверить правильность персональных данных.
  3. Ознакомиться и подписать соглашение об обработке персональных данных КЭП или Дія.Подписью.
  4. Когда Дія найдет данные о вакцинации в реестрах, то должно прийти сообщение об этом по электронной почте.
  5. Скачать и распечатать можно из кабинета гражданина в разделах Услуги, Заказанные документы.

Сертификат о вакцинации от коронавируса — важный документ во время осеннего усиления карантина.

Он предоставляет ряд преимуществ.

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Кроме того, документ позволяет выехать за границу.

Источник: Дія

Теги
Covid-сертифікат , Вакцинация , Дія , Додаток Дія , Коронавірус Covid-19
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